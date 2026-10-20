Чи справді в Україні оголосили надзвичайний стан в енергетиці: у Кабміні відповіли

Київ / © Associated Press

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Інформація про те, що в Україні нібито оголосили надзвичайний стан в енергетиці чи інших сферах, не відповідає дійсності.

Про це повідомили в Кабінеті Міністрів України.

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«Повідомлення про це, які поширюють анонімні телеграм-канали, не відповідають дійсності», — зауважили в Кабміні.

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Також зазначили, що насправді уряд ухвалив лише організаційне рішення: призначив конкретних міністрів відповідальними за відновлення енергетики, тепла, води та зв’язку після російських атак. Подальшу спільну роботу посадовців координуватиме оперативний штаб.

У Кабміні наголосили, що це рішення розроблене для чіткого розподілу обов’язків та узгодження дій посадовців, тому воно не передбачає жодних нових обмежень для цивільного населення.

Ситуація в енергетикою в Україні — останні новини

Нагадаємо, у частині областей України 21 жовтня вимушено запроваджено графіки відключення світла, як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Росія проовжує атакувати енерегетику України. Наприклад, 20 жовтня РФ пошкодила об’єкт «Укренерго» на Львівщині. Через це майже 30 тисяч жителів Новояворівська залишилися без світла.

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Також у Києві ввечері 20 жовтня Росія атакувала один з об’єктів енергетичної інфраструктури.

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