Чи справді в Україні відновлять авіасполучення: що кажуть в уряді

Літак / © pexels.com

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Україна зробила ще один крок до майбутнього відновлення цивільної авіації. Кабінет Міністрів затвердив Стратегію розвитку цивільної авіації до 2030 року та створив спеціальний координаційний центр, який займатиметься підготовкою до відкриття повітряного простору.

Про цеповідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, затверджена стратегія не означає, що українське небо найближчим часом відкриють для цивільних літаків. Наразі головним пріоритетом залишається безпека.

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«Усі ми розуміємо реальність, у якій сьогодні живе країна. Росія продовжує масовані атаки, а безпекова ситуація не дозволяє відновити польоти цивільної авіації. Саме тому зараз не йдеться про відкриття повітряного простору. Йдеться про відповідальне планування майбутнього», — зазначив Кулеба.

Що передбачає нова стратегія

Документ визначає, як розвиватиметься цивільна авіація України до 2030 року. Він також є частиною зобов’язань України перед Європейським Союзом і передбачає поступове наближення української авіаційної галузі до європейських стандартів.

За словами Кулеби, у планах — модернізація аеропортів, оновлення навігаційної інфраструктури, інтеграція України до європейського авіаційного простору та впровадження сучасних стандартів безпеки.

Окрім стратегії, уряд створив Міжвідомчий координаційний центр, який готуватиме всі необхідні рішення для майбутнього запуску цивільних рейсів.

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Як пояснив віцепрем’єр, світова авіація змінюється через нові безпекові виклики, тому Україні потрібно вже зараз працювати над новою системою захисту аеропортів і польотів.

«Безпека залишається безумовною складовою відновлення польотів. Лише вона визначатиме, коли українська цивільна авіація зможе знову запрацювати. Наше завдання сьогодні — підготувати всі необхідні рішення», — наголосив Олексій Кулеба.

До роботи координаційного центру залучать представників органів влади, військових, фахівців авіаційної галузі та експертів. Вони мають підготувати механізми, які дозволять відновити польоти одразу після того, як це стане безпечно.

Нагадаємо, відновлення цивільної авіації на заході України технічно можливе навіть під час війни. За словами депутата Володимира Крейденка, для цього необхідно об’єднати зусилля влади, військових та експертів. Найперше йдеться про аеропорти у західних регіонах (Ужгород, Мукачево, Львів). Наразі урядова група, створена ще в березні, не представила суспільству жодних результатів.

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Нагадаємо, за словами депутата Володимира Крейденка, відновлення цивільної авіації на заході України технічно можливе навіть під час війни. Для цього необхідно об’єднати зусилля влади, військових та експертів. Найперше йдеться про аеропорти у західних регіонах (Ужгород, Мукачево, Львів). Наразі урядова група, створена ще в березні, не представила суспільству жодних результатів.

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