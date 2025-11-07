Чи справді вчителям скасували підвищення зарплат: міністр пояснив

Вчителі

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий офіційно спростував інформацію, що шириться у мережі, про нібито відсутність коштів на підвищення заробітної плати педагогічним працівникам у проєкті Державного бюджету на 2026 рік.

Про це він поділився у соцмережах.

Підвищення зарплат відбудеться у два етапи

Оксен Лісовий запевнив, що підвищення заробітної плати освітянам є пріоритетом і закладене у проєкті бюджету, поданого до другого читання.

«У проєкті Державного бюджету-2026 передбачено кошти на підвищення заробітних плат педагогічних працівників у два етапи: з 1 січня — на 30% до посадового окладу, а також ще на 20% з 1 вересня. Це означає загальне зростання на 50% протягом року», — заявив Міністр.

Він підкреслив, що інформація про «відмову від підвищення» або «переспрямування коштів» не відповідає дійсності. Зростання заробітних плат буде здійснюватися поетапно, як і було анонсовано урядом.

Зростання зарплат у вищій освіті та реформа

Міністр також повідомив, що аналогічний підхід до підвищення фінансування передбачили і для інших категорій освітян.

«Також передбачено збільшення обсягу фінансування для схожого підходу для педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти, що входять до структури університетів», — додав Лісовий.

Крім того, у 2026 році Міністерство освіти і науки продовжить роботу над реформою системи оплати праці педагогів, що теж закріплено у проєкті бюджету.

Нагадаємо, в Україні планується підвищення мінімальної заробітної плати для вчителів, що має суттєво підняти середній рівень оплати праці для всіх освітян.

А минулого місяця уряд оновив умови виплати премії та надбавки вчителям. Згідно з постановою Кабміну, тепер щорічну премію отримуватимуть усі педагоги.