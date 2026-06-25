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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
498
Час на прочитання
1 хв

Чи справді ЗСУ вибили ворога з Кінбурнської коси: у ВМС виступили з заявою

У Військово-морських силах спростували інформацію про відступ російської армії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Український прапор на Кінбурнській косі

Український прапор на Кінбурнській косі / © скриншот з відео

Українські військові встановили прапор на Кінбурнській косі, але це не означає повне звільнення території від російських окупантів. Там тривають бойові дії та системно знищується логістика ворога.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє «Суспільне Миколаїв».

Плетенчук не підтвердив відступ ворога з Кінбурнській косі, зазначивши, що вона лишається стратегічно важливою для російських військ.

«Ми з вами зараз спостерігаємо процес знищення російської логістики. Це процес послідовний, не перший рік, навіть не місяць він триває. Але станом на зараз Кінбурнська коса — це зона бойових дій«, — повідомив речник ВМС.

Нагадаємо, раніше 25 червня Регіональне управління Сил тероборони «Південь» повідомило, що українські захисники витіснили окупантів із позицій на Кінбурнській косі, де вже підняли національний прапор. Стверджувалося, що ворог змушений відступати та евакуювати вцілілий особовий склад під вогневим тиском Сил оборони України.

До слова, напередодні ЗСУ знищили залізничний міст через Північнокримський канал, який був важливим логістичним вузлом для російських загарбників.

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Дата публікації
Кількість переглядів
498
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