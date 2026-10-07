Чи справдяться побоювання про люті морози: науковиця дала прогноз на зиму

Зима у Києві (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Попри побоювання щодо складної зими, аномальних морозів і тривалих періодів сильного холоду в Україні цього сезону не очікують. Погода переважно буде м’якою, а похолодання та снігопади — нетривалими.

Про це розповіла головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова в коментарі «Телеграфу».

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«Сильних холодів, яких зараз побоюються, я не чекаю. Звісно, якщо не буде опалення, людям буде холодно, але це вже інше питання. Зазвичай я намагаюся не давати такі прогнози, але зараз люди дуже стурбовані», — зазначила вона.

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За словами фахівчині, нинішній холодний сезон може виявитися значно м’якшим за попередній. Сильні морози можливі лише окремими хвилями, після яких температура знову повертатиметься до помірних значень.

Осінь затримається

Жовтень загалом прогнозується сприятливим. Удень температура може підніматися до +15…+17°C, хоча часом буде близько +10°C. Уночі очікується переважно від 0 до +5°C, а ближче до кінця місяця температура може опускатися до нуля.

Опадів прогнозують небагато, можливі періоди теплої погоди, схожої на бабине літо.

Листопад також може бути теплішим за кліматичну норму. Вдень температура здебільшого залишатиметься плюсовою, хоча в окремі ночі можливі морози.

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Очікуються дощі та мокрий сніг, однак стійкого снігового покриву, за прогнозом Мартазінової, ще не сформується.

Грудень більше нагадуватиме пізню осінь

Перший місяць календарної зими також прогнозують теплішим за норму. Погода подекуди більше нагадуватиме пізню осінь, ніж традиційну українську зиму.

Можливі дощі та мокрий сніг, але без значних опадів і тривалого снігового покриву.

Упродовж зими температура час від часу опускатиметься нижче нуля. В окремі дні вночі можливі морози приблизно до -10°C, однак таких періодів, за прогнозом, буде небагато.

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Сніг також випадатиме, проте сформувати стійкий покрив йому буде складно. Сильних і тривалих снігопадів із великими заметами науковиця не очікує.

Весна може прийти вже у лютому

Завершення метеорологічної зими може припасти вже на другу половину лютого. Після першого потепління ще можливі короткочасні повернення морозів, однак вони не повинні бути тривалими.

За словами Мартазінової, фактично весняна погода може початися ще у лютому.

Таким чином, аномально холодної зими цього сезону фахівчиня не прогнозує. Морози та снігопади можливі, але переважно короткими періодами, після яких повертатиметься тепліша погода.

Якою буде погода взимку — прогнози синоптиків

Раніше начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань також прогнозував, що зима в Україні може бути теплішою за кліматичну норму.

За попередніми розрахунками, листопад може виявитися приблизно на 1°C теплішим за норму, а грудень, січень, лютий і березень — приблизно на 2°C.

Водночас це не означає повної відсутності сильних морозів.

«У холодному періоді погодні умови можуть зазнавати різких змін: нетривалих, але достатньо суттєвих похолодань. Ми повинні не забувати, що 15–20-градусні морози взимку у нашій кліматичній зоні — нормальне явище. Інше питання — в тривалості таких періодів та поєднанні з небезпечними зимовими явищами погоди», — пояснив Постригань.

На глобальну погоду цього сезону також може впливати потужне Ель-Ніньйо. Воно здатне посилювати температурні аномалії та спричиняти в різних частинах світу посухи, сильні зливи, шторми й повені.

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