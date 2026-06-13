Чи спростять НМТ: у Міносвіти дали остаточну відповідь

Оксен Лісовий

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Попри складні умови навчання під час війни, Міністерство освіти не планує спрощувати Національний мультипредметний тест.

Про це повідомив очільник Міносвіти Оксен Лісовий, передає Новини Live.

За словами міністра освіти та науки, НМТ є однаковим для всіх вступників, а статистика попередніх років свідчить, що більшість учасників успішно долають прохідний поріг.

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«Відсоток дітей, які не здали тест НМТ на мінімальний прохідний бал, вкрай низький. Це свідчить про те, що тест доступний і здати його можливо», — сказав він.

Міністр також зазначив, що навіть в умовах війни вступ до університетів має передбачати перевірку базових знань, а встановлений поріг для вступників не є надто високим.

Складання НМТ 2026 року — останні новини

Нагадаємо, 2026 року вступники складають НМТ за моделлю попереднього року. До переліку предметів входять українська мова, математика, історія України та один предмет на вибір.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко відкинула переведення математики до предметів на вибір у структурі національного мультипредметного тесту.

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За словами Свириденко, уряд не планує змінювати чинну модель тестування ані в наступному році, ані в подальші періоди, оскільки точні науки закладають підвалини для відбудови держави.

Нинішня заява очільниці Кабміну пролунала на тлі активного обговорення у соціальних мережах, де випускники скаржаться на надмірну складність цьогорічних завдань із математики порівняно з минулим роком.

Крім того, у Верховній Раді вже виникла законодавча ініціатива щодо перегляду правил тестування. Голова підкомітету з питань вищої освіти профільного комітету парламенту Юлія Гришина разом із 50 народними депутатами зареєструвала альтернативний урядовому законопроєкт під номером 15254−1. Цей документ пропонує вже 2027 року зменшити загальну кількість предметів НМТ і перевести математику з категорії обов’язкових іспитів до вибіркових.

Проте Міністерство освіти і науки України уже офіційно виступило проти цієї депутатської ініціативи.

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