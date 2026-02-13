Чи стане Китай на бік України: у МЗС зробили заяву після спільних перемовин

Андрій Сибіга / © МЗС України

Реклама

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів «предметну та прагматичну» розмову з очільником МЗС Китаю Ван Ї. Сторони обговорили шлях до завершення війни та обмінялися запрошеннями на офіційні візити.

Про це глава МЗС повідомив у коментарі для Новини.LIVE.

Третя зустріч та «прагматичний діалог»

Зустріч дипломатів відбулася «на полях» Мюнхенської безпекової конференції. За словами Сибіги, це вже третій його контакт із китайським колегою, що свідчить про інтенсифікацію діалогу між Києвом та Пекіном.

Реклама

«Ми вважаємо, що Китай може відігравати важливу роль для наближення справедливого миру для України. Ми цінуємо, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України», — наголосив Андрій Сибіга.

Обмін візитами: Ван Ї очікують в Україні

Однією з ключових новин зустрічі стало взаємне запрошення до столиць обох держав.

Сибіга офіційно запросив Ван Ї відвідати Україну.

Глава українського МЗС також отримав запрошення здійснити візит до Китаю.

Такий обмін візитами може стати сигналом до переходу відносин на новий рівень, особливо на тлі підготовки до підписання масштабних мирних планів за участі міжнародних партнерів.

Позиція Пекіна

Під час розмови китайська сторона підтвердила свою прихильність принципам Статуту ООН. Андрій Сибіга відзначив прагматизм розмови, що важливо для залучення Китаю як одного з ключових глобальних гравців до реалізації пунктів «Формули миру».

Реклама

Що передувало

Китай офіційно дотримується нейтралітету у війні Росії проти України, проте неодноразово піддавався критиці з боку Заходу за «безмежну дружбу» з Москвою та постачання товарів подвійного призначення, які РФ використовує у ВПК. Водночас Пекін просуває власний «мирний план» із 12 пунктів, який неоднозначно сприймається в Києві через відсутність чіткої вимоги щодо виведення російських військ.

Остання масштабна зустріч на високому рівні відбулася влітку 2024 року, коли тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав Китай. Питання візиту Ван Ї до Києва залишається відкритим уже тривалий час: українська дипломатія розглядає це як важливий крок для того, щоб Пекін на власні очі побачив наслідки російської агресії та активніше долучився до реалізації української «Формули миру».