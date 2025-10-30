Чи тікає молодь з України: що кажуть прикордонники про виїзд чоловіків 18–23 років

Перетин кордону / © ТСН

Реклама

Державна прикордонна служба України не веде окремої детальної статистики виїзду громадян за віковими категоріями, однак фіксує загальну динаміку руху осіб через державний кордон.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі “Ранок.LIVE”.

За його словами, перетини кордону чоловіками віком від 18 до 23 років становлять незначну частку від загального пасажиропотоку. При цьому молоді українці не лише виїжджають, а й активно повертаються до країни.

Реклама

“Так, ми бачимо рух громадян цієї вікової групи, але якщо порівняти з загальним пасажиропотоком — це невелика кількість. Крім того, серед них чимало тих, хто навпаки в’їжджає в Україну”, — зазначив Демченко.

Він також підкреслив, що вересень і жовтень були відносно спокійними місяцями: загальний трафік через кордон навіть зменшився.

“У вересні ми зафіксували приблизно на мільйон перетинів менше, ніж у серпні. Жовтень показав ще нижчі показники. Тож говорити про якийсь масовий відтік молоді немає підстав”, — додав речник.

За словами Демченка, основну частку пасажиропотоку наразі складають жінки, діти та люди похилого віку.

Реклама

Раніше видання The Telegraph оприлюднив дані, що після послаблення президентом України Володимиром Зеленським правил виїзду для молоді країну за останні два місяці залишило близько 100 000 українських чоловіків.