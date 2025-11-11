ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
2 хв

Чи треба кипʼятити воду з бюветів: експерт розкрив правду про якість

На відміну від водопровідної води, яка очищується хлором, вода з бюветів не потребує обов’язкового кип’ятіння.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Бювет з водою

Бювет з водою / © ТСН

У Києві бювети з’явилися як безпечна альтернатива централізованому постачанню після аварії на Чорнобильсікй АЕС, але досі точаться суперечки щодо необхідності кип’ятіння води. Насправді ж артезіанська вода з глибоких шарів захищена природними фільтрами і є безпечною для споживання сирою.

Про це розповів гідрогеолог, директор науково-виробничого підприємства «Спецводгео» Олександр Терентьєв, повідомляє «Главком».

Як пояснив Терентьєв, основними джерелами питної води є річки, озера та водосховища. Воду з них слід кип’ятити.

«Перед тим, як потрапити до водопровідної мережі, вода очищується — як механічним способом, так і хімічним, за допомогою того ж хлору. Тому її справді краще кип’ятити», — зазначив гідрогеолог.

Експерт уточнив, що якість води з природних джерел, колодязів і свердловин може суттєво різнитися. Колодязі зазвичай беруть воду з верхніх шарів ґрунту, які легко забруднюються добривами та пестицидами, тоді як артезіанські свердловини сягають глибини від 30 до кількох сотень метрів і мають природний захист завдяки піщаним, глиняним і ґрунтовим прошаркам. Саме тому така вода вважається найчистішою і безпечною для споживання без кип’ятіння.

«Артезіанська вода захищена від поверхневих забруднень кількома ґрунтовими, пісочними, глиняними, піщаними шарами, які є природними фільтрами. Тож мені не зовсім зрозуміло, чому така вода кимось вважається брудною та непридатною для пиття у сирому (тобто некип’яченому) вигляді. До речі, у Києві бювети як альтернатива водопровідному водопостачанню масово почали створюватися після катастрофи на Чорнобильській АЕС», — зазначив Терентьєв.

У Києві нині діють два типи артезіанських свердловин: із Сеноманського горизонту, який розташований на глибині 60-150 м, і з Юрського — від 170 до 350 м. Вода із Сеноманського шару має характерний запах аміаку, що зникає за кілька годин — це природна особливість, а не свідчення забруднення.

«А щодо сірководню — його багато, наприклад, в артезіанських свердловинах у Хмельницькій області. Він навіть корисний — розчинений у воді каміння у нирках розчиняє», — додав фахівець.

До слова, у вересні експерт з ЖКГ Олег Попенко повідомив про погану ситуацію з питною водою в Україні. Від початку 2025 року було досліджено понад 700 тис. проб води: з них понад 23 тис. проб із централізованого водопостачання не відповідали санітарним нормам. Також не відповідали нормам 1190 проб із нецентралізованих джерел. Експерт вважає, що пити цю воду і використовувати її для приготування їжі іноді може бути небезпечно.

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie