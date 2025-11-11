Чи треба кипʼятити воду з бюветів: експерт розкрив правду про якість

Бювет з водою / © ТСН

У Києві бювети з’явилися як безпечна альтернатива централізованому постачанню після аварії на Чорнобильсікй АЕС, але досі точаться суперечки щодо необхідності кип’ятіння води. Насправді ж артезіанська вода з глибоких шарів захищена природними фільтрами і є безпечною для споживання сирою.

Про це розповів гідрогеолог, директор науково-виробничого підприємства «Спецводгео» Олександр Терентьєв, повідомляє «Главком».

Як пояснив Терентьєв, основними джерелами питної води є річки, озера та водосховища. Воду з них слід кип’ятити.

«Перед тим, як потрапити до водопровідної мережі, вода очищується — як механічним способом, так і хімічним, за допомогою того ж хлору. Тому її справді краще кип’ятити», — зазначив гідрогеолог.

Експерт уточнив, що якість води з природних джерел, колодязів і свердловин може суттєво різнитися. Колодязі зазвичай беруть воду з верхніх шарів ґрунту, які легко забруднюються добривами та пестицидами, тоді як артезіанські свердловини сягають глибини від 30 до кількох сотень метрів і мають природний захист завдяки піщаним, глиняним і ґрунтовим прошаркам. Саме тому така вода вважається найчистішою і безпечною для споживання без кип’ятіння.

«Артезіанська вода захищена від поверхневих забруднень кількома ґрунтовими, пісочними, глиняними, піщаними шарами, які є природними фільтрами. Тож мені не зовсім зрозуміло, чому така вода кимось вважається брудною та непридатною для пиття у сирому (тобто некип’яченому) вигляді. До речі, у Києві бювети як альтернатива водопровідному водопостачанню масово почали створюватися після катастрофи на Чорнобильській АЕС», — зазначив Терентьєв.

У Києві нині діють два типи артезіанських свердловин: із Сеноманського горизонту, який розташований на глибині 60-150 м, і з Юрського — від 170 до 350 м. Вода із Сеноманського шару має характерний запах аміаку, що зникає за кілька годин — це природна особливість, а не свідчення забруднення.

«А щодо сірководню — його багато, наприклад, в артезіанських свердловинах у Хмельницькій області. Він навіть корисний — розчинений у воді каміння у нирках розчиняє», — додав фахівець.

До слова, у вересні експерт з ЖКГ Олег Попенко повідомив про погану ситуацію з питною водою в Україні. Від початку 2025 року було досліджено понад 700 тис. проб води: з них понад 23 тис. проб із централізованого водопостачання не відповідали санітарним нормам. Також не відповідали нормам 1190 проб із нецентралізованих джерел. Експерт вважає, що пити цю воду і використовувати її для приготування їжі іноді може бути небезпечно.