Чи треба мобілізувати всіх: ветеран розповів хто та коли буде воювати

Мобілізація / © ТСН

Реклама

В Україні тривають гострі дискусії щодо справедливості мобілізації та правил, за якими вона відбувається. Експерт вважає, що головна проблема — у вибірковості. Він пояснив, чому люди ухиляються і що насправді змінить ставлення суспільства до війни.

Про це розповів ветеран та голова Антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко.

На думку Гудименка, попередні рішення держави щодо мобілізації поглибили кризу довіри. Він назвав їх хаотичними та ухваленими без чіткого розуміння наслідків, що створило у суспільстві враження несправедливості.

Реклама

«Це були якісь суїцидальні настрої держави того дня, коли ухвалювали це рішення. Я взагалі не розумію, навіщо його було приймати і який результат хотіли отримати», — пояснив голова Антикорупційної ради.

Ветеран наголошує, що непродумані кроки та широкий вибір стимулів є причиною спротиву. Коли громадянам залишають вибір, вони діють відповідно до власних інтересів: одні готуються захищати країну, інші активно шукають способи уникнути служби.

«Якщо людині дають широкий вибір, вона приймає різні рішення. Хтось піде в армію, а хтось перепливе Тису, а хтось буде плисти, але не допливе», — зауважив Гудименко.

Він підкреслив, що поки система залишає можливість ухилитися через бронювання, фіктивні довідки чи втечу, вона не може бути справедливою.

Реклама

Головна проблема мобілізації, на думку ветерана, — саме у вибірковості. Якщо ж держава чітко визначить, що служитиме кожен чоловік, не залишаючи жодних варіантів, це змінить ставлення до обов’язку.

«Якби ми справді ухвалили рішення, що воюватиме кожен чоловік і не залишили жодних варіантів, це стало б етапом прийняття для більшості. Людина почала б готуватися, розуміючи, що вона точно піде», — наголосив Гудименко.

За його словами, лише коли всі живуть за єдиними правилами, війна перестає бути чужою, а обов’язок — вибором.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що в Україні мобілізацію змінюють. У Верховній Раді повідомили, завдяки чому ТЦК можуть отримати більше інформації про військовозобов’язаних.