Чи треба освячувати дім або квартиру: священник відповів

Відомий священник-блогер Олексій Філюк розповів, чи треба освячувати дім або квартиру. Він наголосив, що спільна молитва з духівником допомагає Богові «поселитися в домі» та оберігати його мешканців від бід.

«Благословляти дім, молитися в домі — це є нормально, це благословенно. Без Бога — ні до порога. Скільки є чудесних випадків, де люди щиро з вірою моляться, живуть по слову Божому — Господь їх береже і їхній дім береже, і їхні сім’ї береже. І благословенна та сім’я, де йде молитва, де разом встають до столу — моляться, де заселяються в будинок — моляться, кличуть священника. Священник приходить, всі разом і поселяється Господь в цьому домі», — розповів священнослужитель.

За його словами, освячувати своє житло можна і треба.

«На початок, якщо люди заселилися в новий дім, освячується дім, благословляється, молитва. Це гарно, це нормально. А що, жити, як ведмеді в лісі? Та нормально по-християнськи живемо. А в містах запрошують священників і священники освячують квартири. І це нормально. Тому вибір за вами. Я нікого ні до чого не заставляю, але можна і треба святити дім», — розповів Філюк.

Нагадаємо, священник розповів, чи можна ставити ялинку після смерті родича. Він закликав українців не пов’язувати жалобу за померлими родичами з новорічними традиціями, пояснивши, що християнське вчення не забороняє ставити ялинку після смерті близьких.