Чи треба проходити ВЛК, якщо є бронювання: адвокатка усе пояснила

Громадяни України, які вже мають бронювання від мобілізації, не повинні проходити військово-лікарську комісію (ВЛК).

Про це розповіла адвокатка Катерина Аніщенко, повідомляє «РБК-Україна».

За словами юристки, на сьогодні в Україні ВЛК проходять навіть ті, хто подає документи на відстрочку чи бронювання від мобілізації. Однак існують винятки: наприклад, якщо бронювання вже оформлене, проходити комісію не потрібно.

«Але в більшості випадків проходження ВЛК є однією зі стадій процесу — або мобілізації, або отримання відстрочки», — зазначила Аніщенко.

Хто не повинен проходити ВЛК?

За словами адвокатки, на ВЛК не скеровують:

призовників (чоловіки віком 18-25 років), крім тих, хто проходив строкову службу, закінчив військову кафедру чи вже став військовозобов’язаним;

призовників, які до 25 років пройшли загальновійськову підготовку або базову службу;

військовозобов’язаних зі заявою про відстрочку — на час її розгляду (7 днів) і протягом дії наданої відстрочки;

військовозобов’язаних із відстрочкою за бронюванням від підприємства та рішенням Міністерства економіки;

знятих з обліку через досягнення граничного віку, стан здоров’я чи вирок за тяжкий/особливо тяжкий злочин.

Нагадаємо, раніше у Міноборони України повідомили, що військовозобов’язані, які мають чинну відстрочку від призову або перебувають на бронюванні, не скеровуються на проходження ВЛК. Це визначено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.