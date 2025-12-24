ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
529
Час на прочитання
1 хв

Чи триватиме мобілізація після підписання мирної угоди: Зеленський відповів

Президент допустив, що після підписання угоди якийсь час воєнний стан не буде скасовано.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

У разі підписання мирної угоди між Україною, США, Росією та Європою мобілізацію можуть скасувати або проводити частково.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а, може, робити частково і частково демобілізувати людей», — розповів глава держави.

З його слів, найголовніше — не втратити на якійсь термін військо та не втратити позиції. Адже це, наголосив президент, «дуже небезпечно».

Президент також зауважив, що військовий стан не буде скасовано ще пів року або кілька місяців після підписання угоди.

Нагадаємо, президента Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова провести вибори якнайшвидше після підписання безпекової угоди. Саме це є 18 пунктом чернетки мирної угоди. Однак, наголошує Зеленський, процес має відбуватися з дотриманням демократичних стандартів та за умов повної безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
529
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie