Чи триватиме мобілізація після підписання мирної угоди: Зеленський відповів

Володимир Зеленський / © Associated Press

У разі підписання мирної угоди між Україною, США, Росією та Європою мобілізацію можуть скасувати або проводити частково.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а, може, робити частково і частково демобілізувати людей», — розповів глава держави.

З його слів, найголовніше — не втратити на якійсь термін військо та не втратити позиції. Адже це, наголосив президент, «дуже небезпечно».

Президент також зауважив, що військовий стан не буде скасовано ще пів року або кілька місяців після підписання угоди.

Нагадаємо, президента Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова провести вибори якнайшвидше після підписання безпекової угоди. Саме це є 18 пунктом чернетки мирної угоди. Однак, наголошує Зеленський, процес має відбуватися з дотриманням демократичних стандартів та за умов повної безпеки.