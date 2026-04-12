Чи триватиме перемир'я після Великодня: Буданов попередив, що чекає на фронт після святкової паузи

Буданов дав зрозуміти, коли закінчиться святкова тиша

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що нинішнє Великоднє перемир’я не стане довгостроковим і навряд чи матиме продовження після цієї доби.

Про це голова ОП сказав у коментарі Новини.LIVE.

На запитання журналістки, чи були сигнали з РФ, що сьогоднішнє перемир’я, можливо, матиме продовження, Буданов відповів, що, «на жаль такого не буде»

«Слід згадати, що таке вже було. Так само на Великдень одноденне перемир’я було. Воно багато разів порушувалося, але все одно в більшості дотримувалося. Я думаю, що нічого не зміниться, і буде так само і сьогодні», — сказав керівник ОП.

Великоднє перемир’я — останні новини

Нагадаємо, російський диктатор Путін оголосив великоднє перемир’я з Україною. Воно має тривати від 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

Володимир Зеленський відреагував на оголошене Росією короткострокове великоднє перемир’я, заявивши про готовність України до дзеркальних кроків.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук викрив справжню мету великодніх заяв диктатора Путіна про перемир’я на фронті.

Офіцер батальйону «Свобода», екснардеп Андрій Іллєнко нагадав, що РФ ігнорувала попередні так звані перемир’я. Тому впливу на полі бою від нього не буде.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 12 квітня від початку дії великоднього перемир’я війська Росії 2299 разів порушили режим припинення вогню.