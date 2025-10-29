- Дата публікації
Чи в змозі Росія повністю закріпитися на території Донеччини — військовий експерт
Про встановлення контролю на територіях Запорізької та Херсонської областей не йдеться.
Росії знадобиться приблизно 3-4 роки, щоб повністю закріпитися на території Донеччини.
Так сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі «Київ 24».
Водночас, за його словами, масштабні наступальні чи десантні операції у Херсонській та Запорізькій областях малоймовірні через обмежені резерви та складні тактичні умови.
«За оцінками українського і західного розвідтовариств, 3-4 роки знадобиться росіянам, щоб встановити повний контроль на території Донецьої області. Відповідно, не мовиться про встановлення повного контролю на територіях Запорізької та Херсонської областей», — сказав експерт.
Снєгирьов додає, що Україна і Росія фактично очікують подібні строки завершення активної фази конфлікту — близько трьох років, проте остаточний сценарій залежатиме від позицій ключових міжнародних гравців, зокрема США та Китаю.
Нагадаємо, попри інфільтрацію ворога у Покровськ, місто залишається під контролем ЗСУ. За останні два дні знищено 90 окупантів.
Ворог задіяв близько 11 тисяч військових для реалізації задуму з оточення Покровської агломерації.