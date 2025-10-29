ТСН у соціальних мережах

Чи в змозі Росія повністю закріпитися на території Донеччини — військовий експерт

Про встановлення контролю на територіях Запорізької та Херсонської областей не йдеться.

Віра Хмельницька
Чи в змозі Росія повністю закріпитися на території Донеччини — військовий експерт

Росії знадобиться 3-4 роки, щоб встановити повний контроль над Донеччиною — експерт / © Associated Press

Росії знадобиться приблизно 3-4 роки, щоб повністю закріпитися на території Донеччини.

Так сказав військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі «Київ 24».

Водночас, за його словами, масштабні наступальні чи десантні операції у Херсонській та Запорізькій областях малоймовірні через обмежені резерви та складні тактичні умови.

«За оцінками українського і західного розвідтовариств, 3-4 роки знадобиться росіянам, щоб встановити повний контроль на території Донецьої області. Відповідно, не мовиться про встановлення повного контролю на територіях Запорізької та Херсонської областей», — сказав експерт.

Снєгирьов додає, що Україна і Росія фактично очікують подібні строки завершення активної фази конфлікту — близько трьох років, проте остаточний сценарій залежатиме від позицій ключових міжнародних гравців, зокрема США та Китаю.

Нагадаємо, попри інфільтрацію ворога у Покровськ, місто залишається під контролем ЗСУ. За останні два дні знищено 90 окупантів.

Ворог задіяв близько 11 тисяч військових для реалізації задуму з оточення Покровської агломерації.

