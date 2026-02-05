Чи варто чекати на швидке потепління у лютому: метеорологиня відповіла

Бабак. / © Associated Press

Незважаючи на сильне похолодання, не варто говорити, що цьогорічна зима в Україні аномально сніжна і морозна. Загалом для лютого в Україні характерна досить мінлива і вітряна погода.

Про це повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух в інтерв’ю «УП».

За її словами, більшість розрахунків вказують, що протягом першої половини лютого області на заході, півночі, сході та в центрі все ще перебуватимуть під впливом Антарктики.

«Температура повітря в цих регіонах, ймовірно, буде нижчою за норму. Водночас на півдні, особливо на південному сході, вона навпаки може бути на 1-2°C вищою. Далі вплив Арктики слабшатиме, а температура поступово підвищуватиметься. Зокрема, цьому сприятиме і більша тривалість дня», — розповіла метеорологиня.

До кінця цього місяця у південних та південно-західних областях температура повітря може бути вищою за норму, а на решті території — в її межах.

«Що ж до приходу весни та погоди у цьому сезоні — зараз це спрогнозувати дуже важко. Навіть на лютий прогнози змінюють кожного дня», — наголосила Балабух.

Нагадаємо, загалом, за даними Укргідрометцентру, у лютому температура повітря у більшості областей буде відповідати нормі. Середня місячна температура становитиме від 4° морозу до 2° тепла. Кількість опадів протягом останнього місяця зими також буде у межах норми.