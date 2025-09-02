Чи варто обирати Dreame X50 Master? Розбираємо плюси та мінуси

Реклама

Робот-пилосос із вбудованою конструкцією Dreame X50 Master : чи варто купувати новинку? Які плюси та мінуси має модель, і чи відповідає вартість функціональному наповненню моделі? Разом з командою ТСН розбираємося в деталях.

Dreame X50 Master — робот-пилосос нового покоління?

Більшість з нас звикли до думки, що, якою просунутою та сучасною не була б техніка, повна автономізація побутових процесів — поки що майбутнє. Однак за останні декілька років технології зробили величезний крок уперед: можливості штучного інтелекту тепер не лише доступні для пересічного користувача, а й активно використовуються в сучасній техніці. Вдале поєднання від початку добре продуманої конструкції з інноваціями дає дійсно вражаючий результат.

Загальний огляд робота-пилососа

Dreame X50 Master — не звичайний робот-пилосос. Він є представником флагманської лінійки Dreame X, і має дійсно цікаві характеристики.

Продуктивність

По-перше, ця модель — один із найпотужніших роботів-пилососів на ринку в загальному. Потужність всмоктування — неймовірні 20 000 Па (для порівняння, попередня флагманська модель Dreame X40 мала потужність 12 000 Па, і дуже непогано справлялась з такими непростими забрудненнями, як котяча шерсть чи волосся). А що тоді очікувати від Dreame X50 Master?

Маючи таку потужність, пилосос чудово підходить для тих, у кого вдома живуть пухнасті друзі. Багатьом відома проблема, коли шерсть прилипає до різних поверхонь, включаючи пухнасті килими, забивається у вузькі ділянки, і прибрати її звідти звичайними методами — досить складно. Якщо раніше роботи самі не могли впоратися з такою задачею, плуталися у довгих ворсинках, то такі моделі, як Dreame X50 Master просто чудово прибирають і шерсть, волосся. Використовує він для цього і високу потужність, і спеціальну систему подвійних щіток з системою проти намотування волосся.

Пилосос має і хорошу автономність — до 220 хвилин на одному заряді. Фактично, більше трьох годин пристрій може прибирати вашу оселю, періодично повертаючись на базу для промивання щіток. А якщо навіть цього часу не вистачило, і робот розрядився під час виконання задачі прибирання — просто поїде на док-станцію, відновить рівень заряду, і продовжить прибирати з місця, де перервався.

Навігація

По-друге, висока потужність була би мало придатною, якби пилосос плутався у власних колесах та натикався на кути. Тому до високої продуктивності додається сучасна система навігації — LiDAR. Взагалі, якщо заглиблюватися, то Dreame X50 Master насправді має дві навігаційні системи:

Основну — лазер.

Додаткова (допоміжна) — складається з декількох елементів: структуроване світло, подвійні лазери, інфрачервоні датчики, механічний бампер та навіть AI-камера.

Якщо не заглиблюватися у складні терміни: така система дозволяє пристрою «бачити» простір навколо себе з кутом огляду 360°. При цьому пилосос може визначати до 200 типів перешкод, і об’їжджає дрібні предмети з найменшим радіусом, щоб не залишати «сліпих зон». Хоча залишати на підлозі кабелі чи капці все ж не рекомендується, тому що ділянки під ними і навколо них залишаться неприбраними , і ці зони будуть відміченні на мапі додатку.

Як пилосос рухається

З попереднього питання про навігацію та об’їзд перешкод з мінімальним радіусом випливає наступне: система руху пилососу та щіток.

В цьому плані Dreame X50 Master використовує стандартну конструкцію: два основні колеса та одне маленьке — направляюче. Позаду прикріплені дві обертові швабри, які під час прибирання не просто обертаються з досить високою швидкістю, а можуть ще й висуватися в бік, щоб прибрати, наприклад, під низьким фасадом дивану.

Висувається і бічна трипроменева щітка — з цією ж метою.

Але найцікавіше тут дещо інше: так звана система ProLeap. Загалом, роботи-пилососи мають спільну проблему — нездатність переїжджати пороги або інші подібні перешкоди, вищі за 2 см. Тобто, з однієї кімнати в іншу пристрій інколи потрібно переносити вручну. Так от Dreame X50 Master може заїхати на поріг заввишки до 6 см. Це дійсно унікальне рішення, яке значно спрощує пересування пристрою квартирою.

Станція самообслуговування

Мабуть, один із найцікавіших елементів Dreame X50 Master — навіть не сам пилосос (хоча і він має цілий ряд оновлень), а базова станція. По-перше, це не просто зарядна док-станція, як у багатьох навіть сучасних моделей, а повноцінна база самообслуговування, яка спроектована саме для того, щоб її повноцінно інтегрувати в інтер’єр. Фактично, станція має вбудовану конструкцію.

По-друге, навіть в обслуговуванні самого пилососа тут є також декілька цікавих оновлень.

AceClean DryBoard

Складна назва, яка позначає систему самообслуговування в загальному:

Щітки миються під час циклу вологого прибирання кожні 5–10 м². (частоту можна задати через додаток).

Під час прання використовується не лише тепла вода, а й мийний засіб, який одразу змиває всі бактерії.

Після повного завершення циклу прибирання щітки спочатку повністю промиваються, а потім висушуються гарячим повітрям (55°С).

І — найцікавіше — станція використовує ультрафіолетове випромінювання для дезінфекції насадок. На даний момент це одна з найбільш ефективних технологій очищення, які досить активно використовуються в побутовій техніці. При тому, що сама технологія — абсолютно безпечна для здоров’я, УФ-випромінювання ще й надзвичайно ефективне.

Важливо враховувати, що станція розроблена саме під вбудовану конструкцію, тобто, окреме встановлення — не про Dreame X50 Master. В комплекті тут одразу є набір кріпильних елементів, за допомогою яких станцію потрібно підключати до системи водопроводу. Хоча база Dreame X50 Master — не єдина в лінійці, яка має таку функцію, зазвичай комплект аксесуарів для підключення потрібно купляти окремо, а тут все є одразу в упаковці. Висота станції — 24.9 см.

А які плюси та мінуси має Dreame X50 Master?

Попри свою інноваційність, Dreame X50 Master має кілька моментів, які варто враховувати. Наприклад, станція самообслуговування потребує певного простору й періодичного догляду: час від часу доведеться промивати платформу, на якій миються швабри, та замінювати мішки для пилу. Враховуючи, що станція підключається безпосередньо до водопроводу, потрібно подбати про близькість комунікацій, аби встановлення було зручним. Утім, усі ці нюанси радше технічні, ніж суттєві, й навряд чи зіпсують враження від використання.

Натомість переваги моделі помітні вже з перших хвилин роботи: потужність, з якою пристрій легко справляється навіть із найскладнішими забрудненнями, інтелектуальна навігація з точним обходом перешкод, здатність долати високі пороги та станція, що фактично бере обслуговування на себе. У результаті Dreame X50 Master виглядає не просто як черговий робот-пилосос, а як приклад того, яким може бути побут найближчого майбутнього. І якщо ви хочете справжній флагман для дому, який реально економить час і сили, ця модель без сумніву заслуговує на увагу.

Яка вартість Dreame X50 Master та чи варто купувати робот-пилосос?

Зараз на робот-пилосос Dreame X50 Master з повним комплектом усіх витратних матеріалів та аксесуарів можна придбати за акційною ціною — 64 999 грн, при цьому на модель діє гарантія 24 місяці. Придбати його можна на офіційному сайті dreame.ua .

Висновок

Dreame X50 Master показує, що побутові технології справді виходять на новий рівень — від звичайного прибирання до майже повної автономії. Висока потужність, продумана навігація, здатність долати пороги та «розумна» станція обслуговування роблять цей пилосос однією з найцікавіших моделей у своєму класі. Так, коштує він чимало, але набір можливостей пояснює ціну. Для тих, хто шукає флагманський пристрій і хоче забути про більшість рутинних моментів прибирання, Dreame X50 Master виглядає як справді доречна інвестиція.