Чи варто обирати дистанційну школу для підлітка?

Тому дедалі більше батьків звертають увагу на дистанційне навчання — формат, який поєднує якісну освіту, свободу й комфорт. На прикладі першої й найбільшої в Україні дистанційної школи «Оптіма» розповідаємо, чому це може стати найкращим рішенням для підлітка.

Гнучкість у навчанні — пріоритет

Фокус дитини в підлітковому віці спрямований на дуже багато речей: інтереси, захоплення, спорт, творчість, спілкування з однолітками. На все це потрібно знайти достатньо часу!

Головна перевага дистанційного навчання в цьому контексті — гнучкість і свобода освітнього процесу. Ми взяли коментар у представників школи «Оптіма» . Там пояснили, що комфорт такої освіти забезпечують кілька чинників:

інноваційна освітня платформа з доступом 24/7;

авторські методики та матеріали, завдяки яким школярі легко можуть розібратися навіть у складних темах;

у разі виникнення питань чи складнощів викладач завжди на зв’язку з учнем.

Таким чином, підліток може вчитися у власному темпі, з комфортного місця, у зручний саме для себе (!) час. Це не лише прибирає з освітнього процесу зайвий стрес, а й формує в дитині відповідальність і організованість.

Підтримка й мотивація дітей

Часто батьки хвилюються, що без нагляду шкільного вчителя дитина не буде навчатися та втратить мотивацію. Проте ті, чиї діти вже вчаться в дистанційній школі, стверджують протилежне.

Один з основних принципів дистанційної освіти — створити середовище, яке формує в дитині щирий інтерес і мотивацію до знань. Наприклад, в «Оптімі» розповіли, що втілили це так:

Над навчальним контентом працює ціла команда спеціалістів: вчителі, методисти, сценаристи, дизайнери та аніматори, щоб уроки були якісними та цікавими.

Індивідуальний підхід і постійна допомога від викладачів.

Усе це істотно впливає на рівень залученості, мотивації та продуктивності підлітка — «Оптіма» вже котрий рік поспіль входить у десятку найкращих українських шкіл за результатами учнів на НМТ.

Додаткові можливості для розвитку та соціалізації

Дистанційна школа пропонує дітям додаткові опції для розкриття їхнього потенціалу та спілкування з однолітками:

різноманітні курси;

міжнародні та білінгвальні навчальні програми;

екскурсії та поїздки.

Такий підхід робить шкільну освіту максимально цікавою та різноманітною.

То чи варто обирати дистанційну школу для підлітка?

Якщо вам хочеться, щоб освіта вашої дитини була цікавою, зручною, різноманітною та ефективною — відповідь очевидна. Така школа є місцем, де не просто здобувають знання, а вчаться мислити, самостійно ухвалювати рішення й вірити у власні сили.

