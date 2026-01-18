ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
2 хв

Чи варто очікувати припинення вогню до кінця зими: думка Кулеби

Кулеба стверджує, що 2026 року можливо досягти припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Кулеба

Кулеба / © Associated Press

В України є шанси змусити Росію припинити вогонь 2026 року. Ціль на шляху — мобілізувати зусилля європейських та американських партнерів.

Про це пише «Главком».

«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде», — висловив свою думку Кулеба.

Водночвас він сказав, чи є можливість досягти припинення вогню протягом 2026 року.

«Так. Для цього будуть потрібні системні і послідовні дії США з підтискання Росії; системні і послідовні дії з боку Європейського союзу щодо нарощення виробництва зброї, а також системні і послідовні дії України, направленні на вирішення внутрішніх проблем», — переконаний дипломат.

Щобільше, президент США Дональд Трамп повинен дуже серйозно працювати Сі Цзіньпіном, вважає дипломат. Лідеру Китаю слід пояснити, що «припинення війни не буде кінцем путінського режиму». Кулеба прокоментував і ці побоювання.

«Найбільший страх китайців, що війна може закінчитися тим, що розпадеться путінський режим. Натомість Китаю потрібна слабка, але керована Росія. Тому Китай не хоче, щоб Путін ані переміг у цій війні, ані те, щоб він зник», — наголосив ексміністр.

Наостанок Кулеба відповів, коли можна буде говорити про завершення російсько-української війни. Основна умова — Путін вимушено змириться з тим, що Україна виборола своє право на існування як незалежна суверенна і європейська країна.

Раніше йшлося про те, коли відкриються наступні “вікна” для переговорів.

Так, наступний спалах переговорного процесу можливий наприкінці лютого. Після цього відкриється «вікно» влітку, а далі — знову наприкінці зими.

«Росія впевнена, що здатна досягати своїх цілей військовим шляхом. Україна впевнена, що здатна триматися. Трамп, як би це парадоксально не звучало, бігає між Путіним і Зеленським, — пояснив Кулеба відсутність позитивної чи негативної мотивації завершити війну. — Тому що в кожного є компенсаторні ресурси. Як я казав, для Росії — це Китай. Для нас — Європа. І тому, допоки Європа й Україна триматимуться разом, Трамп не може їх поламати».

Дата публікації
Кількість переглядів
202
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie