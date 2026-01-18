Чи варто очікувати припинення вогню до кінця зими: думка Кулеби

Кулеба / © Associated Press

В України є шанси змусити Росію припинити вогонь 2026 року. Ціль на шляху — мобілізувати зусилля європейських та американських партнерів.

Про це пише «Главком».

«До кінця зими ніякого припинення вогню не буде», — висловив свою думку Кулеба.

Водночвас він сказав, чи є можливість досягти припинення вогню протягом 2026 року.

«Так. Для цього будуть потрібні системні і послідовні дії США з підтискання Росії; системні і послідовні дії з боку Європейського союзу щодо нарощення виробництва зброї, а також системні і послідовні дії України, направленні на вирішення внутрішніх проблем», — переконаний дипломат.

Щобільше, президент США Дональд Трамп повинен дуже серйозно працювати Сі Цзіньпіном, вважає дипломат. Лідеру Китаю слід пояснити, що «припинення війни не буде кінцем путінського режиму». Кулеба прокоментував і ці побоювання.

«Найбільший страх китайців, що війна може закінчитися тим, що розпадеться путінський режим. Натомість Китаю потрібна слабка, але керована Росія. Тому Китай не хоче, щоб Путін ані переміг у цій війні, ані те, щоб він зник», — наголосив ексміністр.

Наостанок Кулеба відповів, коли можна буде говорити про завершення російсько-української війни. Основна умова — Путін вимушено змириться з тим, що Україна виборола своє право на існування як незалежна суверенна і європейська країна.

Раніше йшлося про те, коли відкриються наступні “вікна” для переговорів.

Так, наступний спалах переговорного процесу можливий наприкінці лютого. Після цього відкриється «вікно» влітку, а далі — знову наприкінці зими.

«Росія впевнена, що здатна досягати своїх цілей військовим шляхом. Україна впевнена, що здатна триматися. Трамп, як би це парадоксально не звучало, бігає між Путіним і Зеленським, — пояснив Кулеба відсутність позитивної чи негативної мотивації завершити війну. — Тому що в кожного є компенсаторні ресурси. Як я казав, для Росії — це Китай. Для нас — Європа. І тому, допоки Європа й Україна триматимуться разом, Трамп не може їх поламати».