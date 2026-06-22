Чи варто очікувати швидкої деокупації Криму: експерт пояснив нову стратегію ЗСУ щодо півострова

Вибухи у Криму / © Крымский ветер

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Українському суспільству не варто плекати ілюзій та мати завищені очікування щодо стрімкого чи швидкого повернення Кримського півострова під контроль Києва, адже наразі триває фаза системного військового виснаження російських окупантів.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив відомий експерт з питань авіації Костянтин Криволап.

Нова стратегія: вибити логістику та тримати в напрузі

За словами аналітика, першочерговим і головним завданням Сил оборони України на цьому етапі є створення максимально проблемних умов для перебування російського контингенту в Криму та на Півдні загалом. ЗСУ планомірно руйнують спроможність окупантів забезпечувати свої війська всім необхідним.

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«Головне завдання — зробити перебування ворога в Криму та на Півдні максимально проблемним, тримати його в напрузі й поступово руйнувати можливість забезпечувати війська», — наголосив Костянтин Криволап.

Чого очікувати далі?

Експерт підкреслив, що найближчим часом українцям варто налаштуватися на сценарій довготривалої дистанційної війни на півострові. Замість великих та ризикованих наземних операцій, Україна продовжуватиме методично комбінувати удари безпілотниками та далекобійними ракетами.

Така тактика «тисячі порізів» має на меті настільки ускладнити логістику та оборонні спроможності Російської Федерації, щоб у підсумку окупаційні війська опинилися у безвиході й були змушені самостійно залишити український півострів.

Нагадаємо, Україна посилила удари по окупованому росіянами Криму. Через панівні настрої окупаційна «влада» запроваджує обмеження, а російські військові починають евакуацію своїх сімей.

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