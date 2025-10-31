Чи варто українцям святкувати Геловін: священник відповів

Геловін / © Pexels

В Україні з кожним роком зростає популярність Геловіну — стародавнього свята, що зародилося як кельтський фестиваль Самайн і згодом трансформувалося у традицію перевдягань та містичних атрибутів. Проте в умовах повномасштабної війни, що триває в країні, дедалі гостріше постає питання: чи доречно українцям відзначати це свято?

На це питання рішуче відповів відомий священник, отець Олексій Філюк для Тернопіль1.

Отець Олексій Філюк категорично засудив поширення цієї традиції, особливо під час бойових дій:

«Ніяких святкувань, ніякого Геловіна. Що ще придумати? Кабачків, динь понаставляють — свято в них. Яке свято? У країні війна, свята їм треба. То сатанінське, то не от Бога, то от сатани», — заявив священник.

Священник наголосив, що участь у такому святі є духовним вибором, який суперечить християнським засадам. Він послався на слова Апостола Павла про духовний вибір:

«Ми або є учасниками столу господньої вечері, каже апостол Павло, або учасниками столу демонської. Демони — вони не сплять. Вони роботящі».

Крім того, отець Олексій вважає небезпечною традицію перевдягань у містичні та похмурі образи. За його словами, коли людина «перевдягається в чорта, в якусь смерть», вона накликає на себе «всяке нечисте і нехороше». Ця небезпека є особливо гострою, коли в країні «тих смертей на кожному кроці» через війну.

Нагадаємо, вирізьблений гарбуз на Геловін може бути не таким безпечним, як здається. Японські науковці з Університету Кобе з’ясували, що гарбузи, кабачки, огірки та інші представники родини гарбузових здатні поглинати токсичні речовини з ґрунту й накопичувати їх у плодах. Якщо такі овочі потрапляють на стіл, вони можуть становити загрозу для здоров’я.

Також популярний аксесуар на Геловін може призвести до сліпоти. Адже зазвичай, доповнюючи певні образи, люди використовують дешеві одноразові лінзи.