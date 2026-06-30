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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чи вдарить Путін ядерною зброєю: головком ЗСУ оцінив загрозу

Сирський зазначив, що українське командування постійно враховує ядерний шантаж Кремля, але розуміє реальні межі ворога.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Чи готовий Путін застосувати ядерну зброю: Сирський оцінив реальність погроз Росії

Чи готовий Путін застосувати ядерну зброю: Сирський оцінив реальність погроз Росії / © ТСН.ua

Кремль постійно використовує ядерний шантаж як інструмент залякування від самого початку повномасштабного вторгнення. Проте наразі Росія навряд чи наважиться на реальне застосування ядерної зброї, оскільки цей крок остаточно поставить російського диктатора Володимира Путіна поза законом у всьому світі.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ексклюзивно для ТСН у межах національного телемарафону «Єдині новини».

Сирський нагадав, що українців лякають ядерною зброєю від початку широкомасштабної агресії Росії.

«Тому ми це постійно враховуємо. Але ми розуміємо, що цей аргумент поставить його (ред. — Путіна) поза законом взагалі у всьому світі. Тому що є трибунал. Тому я думаю, що він не буде вдаватися, ну, принаймні зараз, до таких кроків точно», — вважає головком ЗСУ.

Раніше військовий аналітик Sky News Майкл Кларк пояснив, чи наважиться Путін на ядерний удар по Україні.

Нагадаємо, що в Росії після атаки українських безпілотників знову повернулися до шантажу ядерною зброєю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
400
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