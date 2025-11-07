ТСН у соціальних мережах

Чи вдасться РФ занурити Україну в тотальну темряву: в Раді відповіли, чи готуватися до блекаутів

Масштабного апокаліпсису зі світлом, якого прагне досягнути Росія, не буде.

Автор публікації
Олена Капнік
Попри атаки, які російська армія здійснює на енергетичну інфраструктуру України, катастрофи в енергетиці не очікується. Тотальних блекаутів не буде.

Таку думку висловив народний депутат від «Слуги народу» Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

З його слів, ключові вузли оператора системи передавання “Укренерго” сьогодні захищені і від ракетних атак і ударів безпілотників. Крім того, українська система протиповітряної оборони стала ефективнішою порівняно з 2022 роком.

“Ми все ж таки збудували значну частину захисних споруд, які унеможливлюють сценарій щодо розділення України або обмеження передачі електроенергії від атомних станцій до різних регіонів”, - наголосив нардеп.

За його словами, навіть після атак можливі короткострокові відключення, але вони не переростуть у масштабний апокаліпсис, на який чекає Росія.

Нагорняк додав, що українці мають бути готовими до відключень, але не до тотальних.

“Маємо бути готовими до відключень, але після них енергетики відновлять постачання”, - каже парламентарій.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що графіки відключення світла можуть невдовзі зникнути із початком опалювального сезону. Річ у тім, що увімкнення центрального опалення в оселях знижує споживання електроенергії.

