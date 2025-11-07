Чи вдасться РФ занурити Україну в тотальну темряву: в Раді відповіли, чи готуватися до блекаутів

Відключення світла. / © ТСН.ua

Попри атаки, які російська армія здійснює на енергетичну інфраструктуру України, катастрофи в енергетиці не очікується. Тотальних блекаутів не буде.

Таку думку висловив народний депутат від «Слуги народу» Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE.

З його слів, ключові вузли оператора системи передавання “Укренерго” сьогодні захищені і від ракетних атак і ударів безпілотників. Крім того, українська система протиповітряної оборони стала ефективнішою порівняно з 2022 роком.

“Ми все ж таки збудували значну частину захисних споруд, які унеможливлюють сценарій щодо розділення України або обмеження передачі електроенергії від атомних станцій до різних регіонів”, - наголосив нардеп.

За його словами, навіть після атак можливі короткострокові відключення, але вони не переростуть у масштабний апокаліпсис, на який чекає Росія.

Нагорняк додав, що українці мають бути готовими до відключень, але не до тотальних.

“Маємо бути готовими до відключень, але після них енергетики відновлять постачання”, - каже парламентарій.

Нагадаємо, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що графіки відключення світла можуть невдовзі зникнути із початком опалювального сезону. Річ у тім, що увімкнення центрального опалення в оселях знижує споживання електроенергії.