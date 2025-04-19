Для демобілізації Верховна Рада повинна ухвалити окреме рішення

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Припинення правового режиму воєнного стану в Україні не означає автоматичну демобілізацію військовослужбовців із лав ЗСУ.

На цьому наголосив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі Radio NV.

Він зазначив, що правовий режим воєнного стану буде припинений, якщо Верховна Рада України не підтримає відповідний указ президента. Однак, за його словами, це не означатиме негайну демобілізацію українських військових.

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«Відповідно до Закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, демобілізація ухвалюється окремим рішенням президента, який потребує схвалення Верховної Ради. Тобто навіть якщо правовий режим воєнного стану не буде продовжений, демобілізація автоматично не наступить», — пояснив Веніславський.

При цьому народний депутат припускає, що рішення про демобілізацію найближчим часом парламент ухвалювати не буде, зважаючи на те, що війна, очевидно, швидко не завершиться.

Нагадаємо, днями Верховна Рада України проголосувала за чергове подовження воєнного стану у країні ще на 90 днів — до 6 серпня 2025 року.