Чи віддасть Україна Донбас і чого найбільше боїться Зеленський: що розповів президент на зустрічі з журналістами

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна хоче закінчити війну більше за всіх інших, але не збирається віддавати Донбас. Цю та інші важливі заяви президент Володимир Зеленський зробив під час зустрічі з журналістами 12 серпня.

ТСН.ua зібрав найважливіші тези глави держави з цієї зустрічі.

Ситуація на фронті — Сумщина і прорив на Добропілля

За словами президента, на Сумщині було «18 окупованих сіл або важливих точок». Шість з них звільнено.

«Тобто ми просуваємося вперед. Це хороші новини. У двох точках вийшли на кордон з Російською Федерацією. Я думаю, що там більш-менш позитив. Зранку мені доповіли Апостол (командувач ДШВ Олег Апостол — Ред.) і Сирський. Зачистили ще 900 метрів на Сумщині біля кількох пунктів до кордону», — розповів Зеленський.

У Запорізькій області ЗСУ зберігають позиції, запевнив він.

У Луганській області ЗСУ просунулися на один кілометр вглиб позицій противника.

Харківський напрямок — без змін.

Зеленський визнав, що найскладніша ситуація — Краматорськ, Добропілля-Краматорськ, де групи росіян просунулися близько 10 кілометрів в кількох точках.

«Всі вони без техніки, тільки зброя в руках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково взято в полон. Інших також знайдемо і знищимо найближчим часом», — запевнив він.

Президент пояснив, що мета цих просувань ворога — до 15 серпня сформувати певний інформаційний простір перед зустріччю Путіна з Трампом, особливо в американському просторі, що Росія йде вперед, а Україна втрачає.

Де і коли ворог піде у новий великий наступ

За інформацією президента, росіяни готуються до наступальної операції на трьох напрямках — Запорізькому, Покровському і Новопавлівському.

Зеленський вважає, що наступатимуть окупанти уже після 15 серпня. Основні сили ворога будуть готові до вересня, додаткові — до листопада.

«Вважаємо, що всі ці три напрямки були рік тому, і вони діють за тими самими планами і мапами. Ця наступальна місія на Запоріжжя і на Покровськ була затримана на рік через Курську операцію. Бачимо все те саме, ті самі кроки і накопичення такої кількості людей, яка їм потрібна. Вони рік тому починали діяти саме так, але через Курську операцію вони почали перекидати туди людей, боялись, що ми будемо просуватися вглиб Росії. Що і відбулося», — пояснив глава держави.

Втрати України на фронті

«Наведу приклад вчорашнього дня, в цілому приблизно так: у «рускіх» тисяча втрат на добу, це 500 вбитих і 500 поранених. Я зараз не кажу, що там є 10 полонених тощо. Якщо точніше — 968 втрат у Росії, убитих 531 і 428 поранених, 9 в полоні. Ми — 340 втрат за добу: 18 «двохсотих» і 243 «трьохсотих», 79 безвісти зниклих», — сказав Зеленський.

Про що говорив телефоном з Трампом

Зеленський розповів, що до телефонної розмови з Трампом підключався його спецпосланець Стів Віткофф, який заявив, що нібито Росія готова до закінчення війни, до першого кроку, принаймні, до припинення вогню. Але «є питання території». Зеленський наголосив, що «не готовий обговорювати території України, оскільки це виключно питання нашої Конституції».

Також Зеленський поставив Трампу запитання, чому у переговорах немає місця для європейської сторони.

«Для мене дуже важлива присутність в тому чи іншому вигляді Європи, тому що зрештою поки що ніхто, окрім Європи, гарантій безпеки нам не дає. Навіть в фінансовому плані, фінансування потреб нашої армії, що є гарантією безпеки», — пояснив він.

Чи вимагали США віддати Росії Донбас

За словами президента, Стів Віткофф сказав, що мають бути «територіальні поступки з обох боків».

«І що, напевно, Путін хоче, щоб ми вийшли з Донбасу. Тобто це звучало не так, що це Америка хоче, щоб ми вийшли», — сказав він.

«Україна не віддасть Донбас»

«Ми не вийдемо з Донбасу. Ми не можемо зробити це. Всі забувають першу частину — наші території незаконно окуповані. Донбас для «руських» — це плацдарм для майбутнього нового наступу. Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну», — вважає Зеленський.

На його думку, якщо віддати росіянам підконтрольну частину Донеччини, то це відкриє плацдарм для підготовки наступу РФ.

«Кілька років — і у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку, і на Дніпровську (Дніпропетровську — Ред.) області. І не тільки. Також на Харків», — сказав президент.

Він запевнив, що «не збирається здавати свою країну, тому що не має на це права».

«І питання не в тому, що я ховаюся за Конституцією. Держава — це що, приватна власність? 30% Донецької області — це що, моя приватна власність? Чи ваша? Чи когось? Обмін територій — це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України, для нашої суверенної держави і нашого народу», — каже Зеленський.

Яка зустріч може призвести до миру

На думку Зеленського, закінчити війну допоможуть три зустрічі — дві двосторонні і одна тристороння. Скоріше за все, він мав на увазі свою зустріч з Трампом, зустріч Трампа-Путіна, і переговори між ними трьома.

«Напевно, після тристоронньої у нас буде результат», — сказав він.

Чого добивається Путін

Зеленський вважає, що Путін виграє від зустрічі з Трампом на Алясці, бо нібито «йому потрібна фоточка». Інші перемоги Путіна від цієї зустрічі:

Зустріч на території США Зеленський називає особистою перемогою Путіна.

Путін виходить з ізоляції, тому що з ним зустрічаються на території США.

Він цією зустріччю відтермінував посилення санкцій.

Чого боїться Зеленський

«Чого ми боїмося? Висока вірогідність того, що Путін скаже: «Нехай Зеленський виводить свої війська з Донбасу — тоді буде, наприклад, ceasefire (припинення вогню — Ред.)». Ми почуємо деталі цього і щось відповімо. І Трамп може сказати, наприклад: «Українцям доведеться це зробити», — розмірковує Зеленський.

Він наголосив, що натомість Україні не пропонують жодних гарантій безпеки.

«А які гарантії безпеки? Вийти з Донеччини? А в чому компроміс? Ми будемо в НАТО? В ЄС? Я нічого не чув — просто жодної пропозиції, яка б гарантувала, що завтра не почнеться нова війна і Путін не спробує окупувати ще щонайменше Дніпро, Запоріжжя та Харків. Він вже двічі починав війни за різних президентів Америки, що його утримає від третьої війни?» — риторично запитав глава держави.

Зеленський пояснив, що у переговорах з РФ питання територій для Кремля — не головне, бо Росія й так найбільша країна світу. Він вважає, що головне для Путіна — захопити ці землі для створення плацдарму для подальшого наступу, щоб знищити Україну.