Чи віддає Україна свої перехоплювачі партнерам: "Флеш" про дрони на Близькому Сході

Дрони-перехоплювачі / © ODIN I UA miltech project

Експерт із радіотехнологій, радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов жорстко відреагував на поширення дезінформації щодо передавання українських засобів захисту неба іншим країнам. За його словами, провокаційні дописи, що з’явилися в Мережі, не мають нічого спільного з реальністю.

Про це Бескрестнов написав у Facebook.

Пріоритет — небо України

Сергій «Флеш» наголосив, що для військового та політичного керівництва держави захист українського повітряного простору залишається абсолютним пріоритетом номер один. Жоден дрон-перехоплювач, який має боронити наші міста від російських атак, не був знятий з чергування.

«Ніхто не знімав з бойового чергування дрони-перехоплювачі і не відправляв їх на Близький Схід. Потрібні нам зараз запаси наших перехоплювачів також ніхто не віддавав. Це все повна маячня», — заявив експерт.

Взаємодія з партнерами без шкоди для фронту

Бескрестнов підтвердив, що Україна веде активну співпрацю з міжнародними партнерами, яка є двосторонньою. Проте він запевнив: будь-яка допомога союзникам не відбувається шляхом послаблення оборони України. Він запевнив, що усі наявні дрони-перехоплювачі залишаються на позиціях в Україні. І пояснив, що стратегічні запаси БпЛА для внутрішніх потреб недоторканні.

Радник міністра оборони додав, що співпраця з партнерами не відбувається проти національних інтересів безпеки.

Експерт закликав українців бути пильними до маніпуляцій у соцмережах та довіряти лише перевіреним джерелам інформації, оскільки подібні вкиди мають на меті підірвати довіру до військового командування.

Зазначимо, що останніми днями у проросійських Telegram-каналах та деяких іноземних медіа почали поширюватися вкиди про те, що Україна нібито передала частину своїх новітніх розроблень — дронів-перехоплювачів — для захисту об’єктів на Близькому Сході на прохання західних партнерів. Ці маніпуляції з’явилися на тлі загострення ситуації в тому регіоні та успішного застосування Україною FPV-дронів для збиття російських розвідувальних БпЛА «Орлан» та «Zala». Російська пропаганда намагається використати ці успіхи, щоб посіяти паніку серед українців, стверджуючи, що дефіцит засобів ППО викликаний нібито «експортом» технологій під час війни.

Нагадаємо, у США видали українські дрони-перехоплювачі за власні новітні технології.