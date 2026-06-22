Чи відмовиться Путін від Криму: експерт дав неочікувану відповідь

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Попри серйозні проблеми з дорогами, світлом та водою, Росія не збирається добровільно йти з Криму. Для Кремля це не просто територія, а питання виживання влади. Тому вони за будь-яку ціну чіпляються за Керченський міст, адже він став головним символом їхньої політичної стійкості.

Про це для Київ24 розповів голова Правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Президії Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

Чому Путін не віддасть Крим — думка експерта

На думку експерта, утримання тимчасово окупованого Криму для Кремля — це насамперед питання особистого іміджу Володимира Путіна та його найближчого оточення. Саме тому росіяни намагатимуться втримати контроль над регіоном доти, доки матимуть для цього будь-які ресурси.

Реклама

«Поки будуть можливості у Російської Федерації, вони будуть триматися за Крим. Вони будуть триматися і намагатись зберегти Керченський міст. Тому що для них це політично важливе питання. І це політичний імідж, як самого Путіна, так і його кола», — зазначив Ескендер Барієв.

Що вже не працює в окупованому Криму

За словами Ескендера Барієва, поки в Кремлі дбають про політичні амбіції, інфраструктура півострова не витримує навантаження. Через дефіцит електроенергії зупинилися насосні станції. Це призвело до критичних перебоїв із водопостачанням та комунікаціями.

Експерт додав, що ситуація на залізниці перетворилася на хаос. Поїзди далекого сполучення, наприклад, Сімферополь — Омск, Москва, Севастополь, Санкт-Петербург, тепер доїжджають лише до Керчі.

«Сьогодні вже зранку великий колапс такий на території залізничного вокзалу Сімферополя, де понад тисячі людей чекають автобуси для того, щоб їх перевезли, але автобусів нема», — повідомив Барієв.

Реклама

Також додав, що окупаційна влада вдалася до радикальних обмежень. За розпорядженням самопроголошеного прем’єр-міністра тимчасової російської окупаційної влади у АР Крим Сергія Аксьонова, роботу дитячих закладів відпочинку, а саме санаторіїв, пансіонатів та літніх таборів, фактично зупинено. До того ж, будь-яке бронювання заборонено до 1 вересня 2026 року.

Ескендер Барієв наголошує. що як би Росія не намагалася закріпитися в Криму, півострів залишається українським. На думку експерта, звільнити його можна лише шляхом знищення російських логістичних шляхів, через які окупанти підтримують свою владу.

Він переконаний, що справжній мир можливий лише після того, як Україна повністю поверне контроль над усіма своїми територіями, включно з Кримом.

Яка ситуація в Криму — останні новини

Нагадаємо, тимчасово окупований Крим опинився на порозі масштабної паливної та економічної кризи, а цьогорічне літо стане для місцевих мешканців серйозним випробуванням.

Реклама

Також радник міністра оборони України Сергій Стерненко 21 червня заявив, що на росіян у Криму чекають серйозні проблеми.

Раніше ми писали, що Росія й надалі триматиметься за Крим як за ключовий символ і один із головних трофеїв війни — навіть якщо півострів фактично опиниться в ізольованому режимі.

Новини партнерів