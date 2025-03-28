Чи відновили США фінансування пошуку викрадених українських дітей: у Держдепі дали відповідь

Викраденння українських дітей Росією

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Сполучені Штати тимчасово профінансують ініціативу з документування фактів викрадення українських дітей. Раніше цю програму було призупинено за розпорядженням адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це 27 березня повідомив Державний департамент США, пише Reuters.

Програма, відома як Ukraine Conflict Observator, була реалізована Лабораторією гуманітарних досліджень Єльського університету. Вона дозволила зафіксувати переміщення тисяч дітей, яких російська сторона вивезла з території України на окуповані землі або безпосередньо до Росії.

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Наразі тимчасове фінансування дозволить учасникам програми забезпечити належну передачу зібраної критично важливої інформації, зокрема даних про тисячі депортованих дітей, до відповідних державних установ. За словами речника Держдепартаменту США, це частина стандартної процедури згортання проєктів, роботу яких планують припинити.

У березні цього року низка конгресменів-демократів закликали Білий дім відновити фінансування ініціативи, вказуючи на важливість збереження супутникових знімків та інших доказів щодо приблизно 30 тисяч українських дітей, вивезених під час війни.

В Україні ведуть статистику, згідно з якою є підтверджені факти, що понад 19 500 дітей були насильно переміщені до Росії або на підконтрольні їй території без згоди родичів чи опікунів. Українська влада кваліфікує це як воєнний злочин, що підпадає під визначення геноциду згідно з Конвенцією ООН. Російська влада, своєю чергою, наполягає на тому, що евакуація мала добровільний характер і була спрямована на «захист дітей від бойових дій».

Нагадаємо, існує ризик, що Росія може викрасти ще 1,5 мільйона неповнолітніх, які залишаються на тимчасово окупованих територіях.