Чи відома кількість чоловіків, яким вдалося втекти з України: прикордонники виправили дані ТСК

Незаконний перетин кордону

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Під час повномасштабної війни в Україні спроб незаконного перетину кордону істотно побільшало, проте на засіданні Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства під час оборони держави вказали кількість не тих, хто покинув країну, а тих, кого затримали на кордоні. Тож речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко уточнив дані.

Про це Демченко сказав у коментарі LIGA.net.

Членкиня ТСК Юлія Яцик за підсумками засідання, присвяченого незаконному перетину кордону, посилаючись на дані ДПСУ, написала, що від початку повномасштабного вторгнення нібито 44 900 осіб незаконно перетнули кордон.

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Тим часом Демченко заявив, що насправді йшлося не про осіб, які незаконно перетнули кордон, а тих, хто був затриманий на території України за спробу незаконного перетину або за порушення законодавства з прикордонних питань.

До цієї кількості (44 900 людей) входять ті, кого затримали на зеленій ділянці кордону (близько 26 000), а також особи, яких зупинили на прикордонні — на контрольних постах чи блокпостах (ще 19 000).

Демченко наголосив, що до цієї кількості можна додати ще 4000 осіб, затриманих під час спроб незаконного перетину в пунктах пропуску.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, як протягом восьми діб чоловіки блукали Карпатами, намагаючись перетнути кордон, поки не потрапили у снігову бурю.

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