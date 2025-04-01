Чи вірять українці у справедливий мир за правління Трампа: опитування

Українці з національним прапором / © Associated Press

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В Україні значно поменшало тих, хто вважає, що держава може розраховувати на справедливий мир за президентства Дональда Трампа у США. Так, на скоріше чи повністю справедливий мир очікують лише 18% опитаних.

Про це свідчать результати опитування, яке провели фахівці Київського міжнародного інституту соціології.

У КМІС зауважили, що у грудні 2024 року українці мали обережні та навіть стримано оптимістичні оцінки щодо справедливого миру. Однак, уже від лютого 2025 року помітне значне погіршення оцінок.

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Так, у грудні 2024 року 31% українців вважав, що за Трампа можна розраховувати на скоріше чи зовсім несправедливий мир. Водночас також не так багато людей очікували і на скоріше чи повністю справедливий мир. А значна частина опитаних мала невизначені очікування, які містили й очікування на принаймні часткову справедливість для України.

У період від 14 лютого до 4 березня 2025 року до 58% зросла кількість українців, які кажуть про скоріше чи зовсім несправедливий мир. У період 12-22 березня їх стало лише трохи менше і все одно більшість висловлюють критичні міркування — 55%.

За останніми даними, наразі лише 18% українців очікують на скоріше чи повністю справедливий мир. Ще 21% опитаних вважають, що мир буде почасти справедливим, почасти — ні.

Опитування КМІС були проведені у лютому-березні 2025 року методом телефонних інтерв’ю серед дорослого населення на підконтрольних уряду України територіях. Під час першого дослідження було опитано 2029 респондентів (статистична похибка 2,4%). Під час другого — 1326 респондентів (статистична похибка 2,5%).

До слова, за результатами іншого опитування КМІС, абсолютна більшість українців позитивно сприймають пропозицію про 30-денне припинення вогню.