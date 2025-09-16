Сили оборони досіОборона Покровська – чи впаде місто до кінця року, аналіз Forbesутримують оборону Покровська / © Getty Images

Росія готує вирішальний наступ на Покровськ та намагається прорвати українську оборону на Донбасі. Кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що має намір захопити весь Донбас протягом «двох-трьох місяців, максимум чотирьох».

Видання Forbes проаналізувало ситуацію на фронті, тактику ворога та можливості Сил оборони України втримати оборону Покровська.

Тактика Росії: «вирішальний прорив» та «м’ясорубка»

За інформацією українських військових, росіяни прагнуть «вирішального прориву» в Покровську. Тому вони перекидають в цей район досвідчені підрозділи морської піхоти. Їхня тактика не відрізняється від попередніх етапів війни: ворог надсилає хвилі невеликих піхотних груп для промацування української оборони, за якими йдуть мотоциклетні штурми. Ефективним прикриттям для цих атак слугують густі лісосмуги.

Колишній британський солдат Шон Піннер, який воював у Маріуполі, зазначає, що, російська армія «наполегливо наступає без забезпечення флангів і, в кінцевому підсумку, надмірно розтягнула позиції, зазнавши важких втрат, і не змогла закріпити багато досягнень». Російські війська також покладаються на штурми типу «м’ясорубка», коли хвиля за хвилею війська штурмують українські позиції.

Дрони — основа оборони

Українська оборона під Покровськом значною мірою залежить від безпілотних систем. Як зазначає Дімко Жлуктенко з 413-го окремого батальйону безпілотних систем, дрони роблять поле бою прозорим, що робить масове скупчення сил для штурмів майже неможливим. Його команда зосереджена на ударах по піхотних групах та транспортних засобах ворога на відстані до 20 кілометрів від фронту.

«Оборонятися дронами не тільки можливо, але й високоефективно», — сказав Жлуктенко.

Проте, навіть за цих умов українські підрозділи відчувають нестачу дронів та ресурсів. За словами пілота дрона Юрія Димковича, склади майже порожні, і FPV-дрони видають обмеженими партіями. Волонтер Сергій Стерненко також заявляє, що до 60% FPV-дронів, закуплених за державними контрактами, є непридатними для виконання бойових завдань.

Чи вистоїть оборона Покровська

За словами Шона Піннера, захоплення росіянами такого міста, як Покровськ — це не просто просування військ. Міські бої є жорстокими та дороговартісними, вимагають значної кількості живої сили, техніки та готовності до масових втрат.

«Ось чому я не вірю, що Покровськ впаде цього року. Якщо це станеться, це не буде швидко і від міста мало що залишиться», — зауважив він.

Наразі покровська фортеця ще тримається, але подальша її доля значною мірою залежить від підтримки партнерів України та усунення проблем із постачанням дронів.

Нагадаємо, за словами військового оглядача Богдана Мирошникова, ситуація на Покровському напрямку залишається однією з найскладніших на фронті. На півдні від Покровська окупанти намагаються закріпитися біля околиць, а в районі кількох населених пунктів точаться запеклі бої.