Чи вплине індексація пенсій на право отримання субсидій: роз’яснення

Пенсія

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Після березневого підвищення пенсій у частини пенсіонерів можуть забрати пільги на комуналку: чому так сталося.

Про це пише портал «На пенсії».

У березні 2025 року в Україні провели чергову індексацію пенсій. Розмір виплат збільшили на 11,5%, що призвело до підвищення доходів багатьох літніх громадян. Проте не всім це пішло на користь: частина пенсіонерів після цього втратила пільги на сплату комунальних послуг.

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Попри незначне зростання пенсій, для деяких громадян воно виявилося критичним. Причина — перевищення дозволеного порогу середньомісячного доходу, після чого пільги автоматично скасовуються.

У чому різниця між субсидією та пільгою

Субсидії й пільги мають спільну мету — зменшити фінансове навантаження на оплату ЖКП, однак різняться механізмом дії. Субсидія — це грошова допомога, яка надходить на рахунок отримувача, її можна використати для сплати комунальних рахунків. Пільга ж — це знижка, яка одразу враховується в платіжках.

Право на субсидії мають усі, хто відповідає вимогам доходу, а пільги доступні лише для окремих соціальних категорій, зокрема, ветеранів, чорнобильців, багатодітних родин тощо. Субсидію надають сезонно, а пільгу — на рік.

Хто має право на пільги

Пільги на оплату комунальних послуг надаються визначеним категоріям населення. Зокрема, йдеться про ветеранів війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, багатодітні родини та деякі професійні групи, які проживають у сільській місцевості або селищах міського типу.

До прикладу, пільгами можуть користуватися пенсіонери, які раніше працювали педагогами, медикаментозними фахівцями, бібліотекарями або працівниками культурних установ. Разом із ними на пільги мають право члени їхніх родин — чоловік або дружина, діти до 18 років, а також повнолітні особи з інвалідністю, які перебувають на утриманні.

Які зміни запровадили у 2025 році

Починаючи з цього року, пільги призначаються лише за умови, що середньомісячний дохід на одну особу в родині не перевищує 4 240 гривень. Цей показник обраховується за доходами попередніх двох кварталів.

Якщо ж після індексації пенсії дохід родини зріс і перевищив встановлену межу, пільга скасовується. У такому випадку літні громадяни можуть звернутися за субсидією, яка розраховується індивідуально, і продовжити отримання допомоги на оплату комуналки вже в іншому форматі.

Подати заявку на субсидію можна як офлайн — у сервісному центрі Пенсійного фонду, так і онлайн — через вебпортал ПФУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дехто з українців може отримати суттєву доплату до пенсії.