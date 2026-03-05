Чи вплине позиція Словаччини на наявність світла в Україні: в "Укренерго" пояснили

Електроенергія / © Associated Press

Ймовірне припинення договору про аварійну допомогу з боку словацького оператора SEPS не вплине на стабільність української енергомережі.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

В компанії наголосили, що наразі жодних офіційних повідомлень про розірвання контракту від словацької сторони не надходило. За даними системного оператора, залучення аварійної підтримки зі Словаччини мало епізодичний характер і відбувалося в незначних обсягах.

«Залучення аварійної підтримки зі словацького напрямку мало несистемний характер і здійснювалось у дуже обмеженому обсязі. Востаннє словацький оператор системи передачі надавав аварійну допомогу на запит НЕК „Укренерго“ ще 23 січня», — підкреслили в компанії.

В «Укренерго» окремо пояснили, що договір про аварійну допомогу не має стосунку до звичайного купівлі-продажу електрики. Комерційні поставки тривають у штатному режимі.

«Наголошуємо, що Договір про надання/отримання аварійної допомоги — ніяк не пов’язаний із питанням комерційних обмінів електроенергією. Наразі імпорт електроенергії зі Словаччини здійснюється без жодних обмежень — в обсягах, що визначаються результатами аукціонів», — йдеться у заяві.

Постачання світла зі Словаччини — що відомо

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення екстрених постачань електроенергії до України. Приводом для такої реакції стала інформація про нібито завершення ремонту нафтопроводу «Дружба», яким Словаччина забезпечується російською сировиною.

Також повідомлялося, що Словаччина розірве контракт на аварійні поставки електроенергії Україні за рішенням уряду прем’єра Роберта Фіцо.

Раніше в «Укренерго» заявляли, що навіть у разі припинення таких постачань це не вплине на стабільність об’єднаної енергосистеми України.

Словаччина продовжує наполягати, що нібито Україна суто з політичних мотивів зупинила постачання нафти через нафтопровід «Дружба», об’єкти якого зазнали пошкоджень під час одного з обстрілів РФ.