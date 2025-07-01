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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Чи вплине загострення на Близькому Сході на постачання "Шахедів": Буданов відповів

За словами Буданова, РФ не так сильно залежить від поставок з Ірану, бо вже сама здатна виготовляти «Шахеди».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Кирило Буданов

Кирило Буданов / © Офіс президента України

РФ не так сильно залежить від поставок з Ірану, як би нам хотілося, тому загострення на Близькому Сході мало вплине на бойові спроможності країни-агресорки.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов, передає «Громадське Радіо».

«РФ не так сильно залежить від поставок з Ірану. З нього, в більшості, йдуть тільки компоненти. Так, трошки уповільнився цей процес, але ви серйозно не побачите ці затримки й уповільнення. „Шахеди“ вже давно почали виробляти в РФ. Тому ні. Відповідь проста. Всерйоз це (конфлікт між Іраном та Ізраїлем — Редю) ніяк не відобразиться», — зазначив керівник ГУР.

Також Буданов не вважає, що Путін наважиться надати Тегерану якусь реальну допомогу для конфлікту з Ізраїлем чи США

«Питання знову філософське починається. Чи може вона суто технічно? Так, суто технічно може. Чи зробить вона це? Ні, не зробить. І цьому пояснення якраз в площині геополітики», — вважає очільник ГУР.

Раніше ми писали, чому збивати ворожі дрони стає все важче.

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