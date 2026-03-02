ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
469
Чи вплине загострення на Близькому Сході на постачання зброї Україні: відповідь Зеленського

Зеленський підкреслив, що питання ракет до ППО залишається пріоритетним, а критично важлива програма PURL продовжує працювати у штатному режимі.

Автор публікації
Марія Бойко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прокоментував, чи виникнуть в України проблеми із зброєю через загострення на Близькому Сході. Український лідер наголосив, що поки від партнерів немає жодних сигналів про те, що наша держава не отримає якесь важливе озброєння.

Про це він сказав відповідаючи на запитання журналістів.

Володимир Зеленський наголосив, що західне озброєння, зокрема ракети до ППО для України — це питання життя. Він додав, що перебуває на зв’язку з нашими західними партнерами та моніторить ситуацію щодо озброєння.

«Це питання турбує нас і тому ми на контакті з нашими партнерами. Буквально 10 хвилин тому я розмовляв з канцлером Німеччини і піднімав це питання. Поки що і від американців, і від європейців подібних сигналів не було. Поки що програма PURL працює. Все йде, як йшло», — сказав президент України.

Зеленський додав, що якщо бойові дії на Близькому Сході затягнуться, то це може мати негативний вплив на Україну.

«В будь-якому випадку, якщо будуть довгі бойові дії в Великому Сході, безумовно це буде впливати на постачання. Я впевнений в цьому. Але ми будемо робити все, щоб не було зупинено фінансування наше вітчизняне, і тоді наше вітчизняне виробництво буде працювати на повну», — сказав він.

Також президент повідомив щодо 90 млрд грн від ЄС.

«Сьогодні ми працюємо саме над тим, щоб 90 мільярдів не були заблоковані. Ви знаєте, що угорці цим займаються, але ми працюємо над тим, щоб вирішити це питання», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 28 лютого Трамп оголосив про початок масштабної військової операції проти іранського режиму, яку назвав «Епічною люттю». Мета кампанії — усунення загрози американському народу, повне знищення ракетної промисловості та недопущення створення ядерної зброї. Американський лідер наголосив, що Тегеран десятиліттями вів ворожу діяльність проти США, а зараз продовжує ядерні розробки, попри попередні удари по об’єктах у червні. Операція, що проводиться спільно з Ізраїлем, планується як тривала та масштабна акція для захисту національної безпеки та союзників.

469
