Чи вплинуть морози на відключення світла: експерт пояснив, що очікує українців

Аварійних відключень лише через холод на більшості територій, скоріше за все, не буде.

Анастасія Павленко
У періоди сильних холодів навантаження на енергосистему суттєво зростає / © Associated Press

У разі сильних морозів тривалість відключень електроенергії в Україні може зрости, але ситуація критичною не буде.

Про це виданню «Телеграф» сказав Олександр Голіздра, експерт з енергетики, очільник Ліги Енергетичного Розвитку України.

«Щодо морозів: нічого критичного за дві доби статися не має. Голова „Укренерго“ говорив, що критична ситуація для систем передачі та розподілу електроенергії може настати, коли тиждень триватимуть десятиградусні морози. Доба-дві суттєво не вплинуть на стан енергосистеми», — запевнив він.

За його словами, похолодання суттєво збільшує споживання електроенергії.

«Короткочасне похолодання на дві доби не має спричинити суттєвого впливу. Усе залежить від споживання. Якщо споживачі раціонально користуватимуться електроенергією — це одна ситуація. Якщо масово вмикатимуть кондиціонери та обігрівачі — інша», — додав він.

Нагадаємо, за даними синоптиків, до України прийшли морози. У низці регіонів прогнозується до -13. Потепління очікується від 26 грудня.

