Укрaїнa
97
2 хв

Чи впливає виїзд чоловіків 18-22 років на мобілізацію: нардеп пояснив

Виїзд чоловіків 18-22 років: у Раді запевнили, що це не впливає на мобілізаційні процеси.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Перетин кордону

Перетин кордону

Рішення про дозвіл на виїзд з України чоловікам віком 18-22 роки не має жодного впливу на мобілізаційні процеси.

Про це під час брифінгу заявив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський («Слуга народу»).

Він наголосив, що мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років. Відповідно, дозвіл молоді виїжджати за кордон не створює жодних загроз для Сил оборони.

Федір Веніславський вважає це рішення правильним і з точки зору потреб економіки. Депутат висловив переконання, що молоді люди, які здобувають освіту та досвід за кордоном, згодом повернуться, щоб відбудовувати країну.

«В цьому якихось загрозливих масштабів, які б загрожували саме сектору безпеки і оборони, точно немає. І на економічні процеси — я теж не думаю, що це матиме якийсь дуже великий негативний вплив», — зазначив Веніславський.

Він додав, що доцільність цього кроку можна буде остаточно оцінити через пів року-рік, проаналізувавши кількість тих, хто повернувся до України.

Нагадаємо, після того, як в Україні дозволили вільний виїзд за кордон для чоловіків віком 18-22 роки, з часом цю межу можуть підняти до 25 років. Владі доведеться відкрити кордони для масштабного залучення людей.

Проте майже половина (45%) чоловіків 18–22 років не має наміру залишати Україну на тлі дозволу на виїзд за кордон для молоді цієї вікової групи.

Раніше повідомлялося, що під час нинішньої мобілізації в Україні сталася ситуація, коли військовозобов’язані, які були оголошені у розшук ТЦК, сплатили штраф, а через 15 хвилин після цього одного з них знову оголосили у розшук, а іншого — протягом декількох днів.

У жовтні 2025 року триватиме загальна мобілізація в Україні та воєнний стан, за які проголосувала Верховна Рада і які вкотре подовжили строком на 90 днів — від 7 серпня до 5 листопада.

