Укрaїнa
321
2 хв

Чи впоралися французи зі словом "паляниця": дипломати оригінально привітали українців (відео)

Як французи вимовляють «паляницю»? Дипломати привітали українців з Днем української писемності та мови.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чи впоралися французи зі словом "паляниця": дипломати оригінально привітали українців (відео)

Чому паляниця стала символом виклику для дипломатів / © скриншот з відео

Французькі дипломати привітали Україну з Днем української писемності та мови і спробували вимовити відомі «слова-паролі».

Відео привітання опублікували 27 жовтня на сторінці посольства Франції в Україні у Facebook.

Співробітники посольства Франції в Україні вирішили не обмежуватися традиційним вітанням, а влаштувати собі невелике мовне випробування: вони спробували правильно прочитати низку справді непростих для іноземців українських слів. Серед них, звісно, була й легендарна «паляниця», що перетворилася на символ національної стійкості.

Французькі дипломати щиро зізналися, що українська мова надзвичайно мелодійна й гарна, проте вимова певних слів стає для них справжнім фонетичним викликом. Українські члени команди посольства вирішили перевірити їхню майстерність, запропонувавши іноземним колегам вимовити низку таких «складних» слів.

Усі користувачі Мережі мали змогу спостерігати, як дипломати з легкою усмішкою та очевидним хвилюванням намагалися відтворити незвичні для їхнього слуху та мовного апарату звукосполучення.

Серед слів, які випробовували їхні лінгвістичні навички, була і знакова «паляниця» — своєрідний мовний пароль, що слугує маркером знання української культури.

Відповідь на привітання

У коментарях українці високо оцінили старання і щирість представників Франції, а також висловили подяку за незмінну підтримку. Ось лише деякі з коментарів під відео дипломатів:

  • «Чудова ідея! Браво колегам з посольства!».

  • «Чудова ідея, дуже дякую вам!».

  • «Щиро дякуємо!».

  • «А я завжди кажу, що українська — одна з найважчих мов!».

Нагадаємо, 27 жовтня — День української писемності та мови. Українці сьогодні написали радіодиктант. Багато з тих, хто брав участь у події, поскаржилися на текст, а також його прочитання.

