Чи врятують підвищені виплати на дітей від демографічної кризи - пояснення експерта

Демографічна криза в Україні є однією з найглибших у світі / © pexels.com

Нові виплати матерям від держави не підвищать народжуваність в Україні.

Про це в етері «Київ24» заявив Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя імені Михайла Птухи НАН України.

За його словами, країна надто фокусується на зовнішніх аспектах, як-от залучення іноземців, і зовсім забуває про внутрішню ситуацію.

«Нових виплат, які запропонував уряд, недостатньо. Потрібно впроваджувати масштабні проєкти з підтримки сімей загалом, наприклад, пільги на купівлю квартири у разі народження дитини тощо», — вважає Гладун.

Нагадаємо, демографічна ситуація в Україні тривожна. Видання CNN нещодавно опублікувало матеріал: західні журналісти стверджують, що Україна перетворюється на країну вдів та сиріт, а народжуваність впала до критичної межі через хронічний стрес, війну та фізіологічні патології у жінок.

Аналіз демографічної ситуації залежить від території, по якій збираються дані. Міністерство юстиції реєструє народження та смерті тільки по підконтрольній території. А вона у 2022, 2023, 2024 та 2025 роках була доволі різною. Тому ці коливання можуть бути обумовлені як загальними трендами, так і специфікою обліку демографічних подій.

Якщо взяти в середньому за чотири роки війни, то щороку в Україні народжувалося приблизно 185 тисяч немовлят, а помирало 505 тисяч людей. Тобто природне скорочення в середньорічному вимірі було 320 тисяч на рік.

Зазначимо також, що держава збільшила допомогу у разі народження дитини та запровадила нові виплати.