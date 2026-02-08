Чи вигідні наразі перемовини для України: думка Костенка

Костенко

Реклама

Наразі Україна преребуває в умовах, коли перемовини є невигідними. Навесні ситуація буде інша.

Про це сказав народний депутат, секретар Комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко в інтерв’ю DW.

За словами Костенка, в тих умовах, в яких ми є зараз, перемовини є невигідними для України.

Реклама

«Якщо ми протримаємось до весни, до нормальної погоди, то це вже буде зовсім інший розклад. Це перше. Вже не буде такого тиску. І друге, тільки ми їх зупинимо на полі бою, доведемо цифру їх знищення до тієї, як говорив міністр оборони, і, скажімо так, максимально закриємо небо», — каже він.

Нардеп запевняє: Україні потрібно масштабуватись. Потрбіно мати відсоток збиття близько 80%, до того рівня. Щобільше, вони мають збиватися не над містами, а вже при перетинанні українського кордону.

«Це зовсім буде інший розклад. Зупинка противника на полі бою, знищення хоча б 80-90% їх дронів у полях десь, при пересіченні наших кордонів, і це вже не буде питання „віддайте нам території“. Це вже буде зовсім інше, коли буде Україна казати „а от віддайте нам АЕС, віддайте нам Кінбурнську косу, віддайте нам Нову Каховку“ тощо», — пояснив Костенко.

Раніше Зеленський анонсував переговори України та Росії. Це, ймовірно, відбудеться у США.

Реклама

«Америка запропонувала вперше двом переговорним групам — України і Росії — зустрітися у Сполучених Штатах Америки, напевно, в Маямі, за тиждень», — повідомив Глава держави.

Український лідер наголосив: наша сторона вже зафіксувала свою згоду. Інформація щодо складу делегацій та порадяку денного поки є закритою. Очікуємо на деталі.