Чи вигідно Трампу, щоб Україна "зникла" з геополітичної карти: Портников шокував відповіддю

Віталій Портников

Реклама

Публіцист Віталій Портников вважає, що Дональду Трампу невигідно, щоб Україна зникла з геополітичної карти світу.

Про це він сказав в інтерв’ю на ютуб-каналі «Кулуари Забєліної».

Портников зазначив, що зникнення України — це удар по геополітичному іміджу США.

Реклама

«Їм потрібно, щоб Україна залишилася на політичній мапі, тому що зникнення України — це удар по їхньому геополітичному престижу. Потрібно, щоб ми знищили себе власними руками. От ми залишимося на політичній мапі, потім підемо на вибори, проголосуємо за владу, яка буде готова домовлятися з Путіним, або навпаки за владу, яка буде не готова домовлятися.

Україна має загинути не одразу в результаті домовленості Трампа, а принаймні тоді, коли Трампа вже не буде в Овальному кабінеті. Трамп ніколи не погодиться з тим, щоб Україна зникла за його правління», — сказав він.

Нагадаємо, Віталій Портников вважає, що російський диктатор Путін не планує погоджуватися на мирну угоду та закінчення війни проти України.