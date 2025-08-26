Чи використає РФ прорив біля Добропілля: оцінка ISW

Фронт / © ТСН.ua

Реклама

Російське військове командування відмовилося від спроб використати прорив у напрямку Добропілля на Донеччині. Тактика малих груп, схоже, не забезпечила успіх у встановленні стійких позицій.

Про це пише ISW.

Прорив біля Добропілля

РФ не здатна використати прорив

Військовий оглядач Костянтин Машовец 25 серпня заявив, що командування 51-ї загальновійськової армії зараз готується до наступу безпосередньо на Покровськ та Мирноград. Це свідчить про те, що РФ повернулася до свого початкового плану після короткочасного зміщення акценту на використання прориву на північний схід від Добропілля. Звіт Машовця та нещодавні українські просування в межах прориву свідчать про те, що російські війська, ймовірно, не встановили стійких позицій у межах виступу. Повідомлення російських мілблогерів про проникнення поблизу Добропілля також значно зменшилися за останні дні та знову зосередилися на активності на північ, схід та південний захід від Покровська, що ще раз свідчить про те, що російські війська не змогли закріпити та використати прорив і знову зосереджуються безпосередньо на Покровську.

Реклама

Російські мілблогери минулого тижня попереджали, що прорив поблизу Добропілля був занадто вузьким порівняно з його глибиною, що створювало вразливість для українських контратак та перешкод. Ворожі мілблогери також раніше попереджали, що російським військам довелося розширити фланги проникнення, щоб підтримувати його, чого російські війська досі не змогли зробити.

«ISW раніше оцінювала, що російська тактика інфільтрації та низька щільність живої сили вздовж фронту на Покровському напрямку, схоже, дозволили російським військам тимчасово відновити обмежений тактичний маневр на схід та південний схід від Добропілля, але нездатність Росії налагодити логістику для підтримки та посилення передових підрозділів, що діють у межах проникнення, погіршила можливості Росії розширювати та використовувати прорив», — завершили аналітики.

Нагадаємо, з’явилася оновлена мапа бойових дій станом на 25 серпня. Українські бійці звільнили населений пункт на Донеччині.

«Сили Оборони України звільнили Новомихайлівку та відкинули противника у Зеленому Гаю», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Водночас є просування російських військ у Донецькій області.

«Ворог просунувся в Удачному та поблизу Соболівки», — деталізували осінтери.