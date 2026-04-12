Чи вимикатимуть світло 13 квітня: в «Укренерго» дали відповідь

Енергетика України / © Associated Press

Реклама

В Україні у неділю, 13 квітня, запровадять обмеження електроспоживання, однак вони стосуватимуться не побутових споживачів.

Про це повідомили в компанії “Укренерго”.

Згідно з інформацією, з 16:00 до 24:00 в усіх регіонах України діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Реклама

Причиною таких заходів стали наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

Водночас наразі відключення світла для населення не передбачаються. Однак енергетики закликають громадян ощадливо користуватися електроенергією, особливо у вечірні години, щоб зменшити навантаження на систему.

У компанії також наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною і може змінюватися, тому варто стежити за офіційними повідомленнями обленерго у своїх регіонах.

