Чи відключатимуть світло 4 квітня: в "Укренерго" відповіли

В «Укренерго» повідомили про ситуацію зі світлом на суботу, 4 квітня.

У суботу, 4 квітня, в Україні не планується застосування графіків обмеження електроспоживання.

Про це повідомили в «Укренерго».

За офіційними даними енергетиків, станом на вечір 3 квітня, дефіциту в енергосистемі на завтрашню добу не прогнозується. Це дозволяє забезпечити споживачів електроенергією у звичайному режимі без застосування черг відключень.

Попри відсутність обмежень, фахівці «Укренерго» наголошують на важливості збалансування системи в години пікового навантаження. Громадян просять бути свідомими та дотримуватися режиму економії.

Нагадаємо, у Києві та низці областей діють екстрені відключення світла. Масована ракетно-дронова атака 3 квітня змусила енергетиків запровадити обмеження електропостачання.

Раніше ми писали, що повернення графіків погодинних відключень світла в Україні пов’язане не лише з наслідками російських атак, але й із різким падінням імпорту електроенергії та скасуванням газових пільг для теплоелектростанцій.

