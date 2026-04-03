- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 649
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи відключатимуть світло 4 квітня: в "Укренерго" відповіли
В «Укренерго» повідомили про ситуацію зі світлом на суботу, 4 квітня.
У суботу, 4 квітня, в Україні не планується застосування графіків обмеження електроспоживання.
Про це повідомили в «Укренерго».
За офіційними даними енергетиків, станом на вечір 3 квітня, дефіциту в енергосистемі на завтрашню добу не прогнозується. Це дозволяє забезпечити споживачів електроенергією у звичайному режимі без застосування черг відключень.
Попри відсутність обмежень, фахівці «Укренерго» наголошують на важливості збалансування системи в години пікового навантаження. Громадян просять бути свідомими та дотримуватися режиму економії.
Нагадаємо, у Києві та низці областей діють екстрені відключення світла. Масована ракетно-дронова атака 3 квітня змусила енергетиків запровадити обмеження електропостачання.
Раніше ми писали, що повернення графіків погодинних відключень світла в Україні пов’язане не лише з наслідками російських атак, але й із різким падінням імпорту електроенергії та скасуванням газових пільг для теплоелектростанцій.