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Чи вимикатимуть світло під час сильної спеки: експерт відповів
Енергосистема України має пройти літній період 2026 року без масштабних відключень електроенергії. Фахівці ремонтують критичні об’єкти та готують мережу до пікових навантажень.
Влітку енергосистема України має витримати спеку без масштабних відключень електроенергії. Наразі підстав говорити про тривалі обмеження немає, адже фахівці активно ремонтують і зміцнюють проблемні ділянки мережі та критичні об’єкти.
Про це в етері «Київ24» повідомив експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатьєв.
Чи будуть відключати світло влітку 2026: що відомо
За словами Ігнатьєва, підготовка до літнього піка навантажень триває повним ходом. Це дозволяє уникнути суттєвих проблем зі світлом у найближчі місяці.
«Енергосистема впорається, і ми цей період пройдемо, не треба зараз наганяти важкі ситуації і говорити, що буде важка ситуація. Не буде. Ми проскочимо цей період».
Він додав, що енергетики проводять величезний обсяг робіт з ремонту енергосистеми, аби не було відключень світла в Україні якомога довше.
Який прогноз на зиму
Нагадаємо, капітан Збройних Сил України Андрій Оністрат закликав українців уже зараз готуватися до можливих труднощів з електро- та теплопостачанням узимку. За його словами, ймовірність того, що громадяни залишаться без світла та опалення, становить 95%.
Військовий радить заздалегідь запастися всім необхідним для накопичення та збереження електроенергії, поки на це ще є час. Він наголосив, що в грудні зроблені зараз покупки допоможуть уникнути величезних черг.