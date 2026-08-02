Чи вимикатимуть світло під час сильної спеки: експерт відповів

Чи вимикатимуть світло у спеку / © pexels.com

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Влітку енергосистема України має витримати спеку без масштабних відключень електроенергії. Наразі підстав говорити про тривалі обмеження немає, адже фахівці активно ремонтують і зміцнюють проблемні ділянки мережі та критичні об’єкти.

Про це в етері «Київ24» повідомив експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатьєв.

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Чи будуть відключати світло влітку 2026: що відомо

За словами Ігнатьєва, підготовка до літнього піка навантажень триває повним ходом. Це дозволяє уникнути суттєвих проблем зі світлом у найближчі місяці.

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«Енергосистема впорається, і ми цей період пройдемо, не треба зараз наганяти важкі ситуації і говорити, що буде важка ситуація. Не буде. Ми проскочимо цей період».

Він додав, що енергетики проводять величезний обсяг робіт з ремонту енергосистеми, аби не було відключень світла в Україні якомога довше.

Який прогноз на зиму

Нагадаємо, капітан Збройних Сил України Андрій Оністрат закликав українців уже зараз готуватися до можливих труднощів з електро- та теплопостачанням узимку. За його словами, ймовірність того, що громадяни залишаться без світла та опалення, становить 95%.

Військовий радить заздалегідь запастися всім необхідним для накопичення та збереження електроенергії, поки на це ще є час. Він наголосив, що в грудні зроблені зараз покупки допоможуть уникнути величезних черг.

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