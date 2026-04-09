Чи вимикатимуть світло влітку: в "Укренерго" дали прогноз

Україна може пройти літній період без обмежень енергоспоживання, якщо не буде нових російських атак на енергетичну інфраструктуру, а планове відновлення генерації триватиме згідно з графіком.

Про це в інтерв’ю виданню «Лівий берег» повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Керівник компанії пояснив, що липень і серпень — важкий період для енергетики. У цей час атомні станції виробляють найменше електрики, а люди через спеку споживають її більше. Проте світло буде, якщо не буде нових обстрілів.

Віталій Зайченко пояснив, що баланс у системі залежатиме від температурних режимів та темпів відновлення об’єктів після попередніх ударів. Зокрема, атомна генерація влітку працює на мінімальних потужностях через планові ремонти, щоб вийти на максимум до листопада.

«За найкращого сценарію споживання електроенергії не обмежуватимуть. Це якщо генерацію відновлюватимуть за планом, триватиме плановий ремонт АЕС і не обстрілюватимуть інші об’єкти генерації», — зазначив Віталій Зайченко.

Водночас посадовець додав, що ситуація у прифронтових регіонах залишається набагато складнішою через безпекові ризики під час ремонтних робіт. За його словами, повітряні тривоги там можуть тривати по дві доби поспіль, що заважає швидкому відновленню.

