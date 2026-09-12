Чи випускають юнаків 16–17 років за кордон без батьків: деталі про приписне та "Резерв+"

Виїзд за кордон неповнолітніх / © ТСН

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З початком повномасштабної війни в Україні для чоловіків призовного віку були запроваджені обмеження на виїзд за кордон. Водночас громадяни до 18 років можуть перетинати кордон, але теж є певні обмеження.

Адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко розповіла про правила перетину кордону юнаками 16-17 років, пишуть Факти ICTV.

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Виїзд за кордон неповнолітніх: документи

Для перетину кордону у 2026 році неповнолітнім знадобляться такі документи:

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Свідоцтво про народження — використовується, якщо немає закордонного паспорта.

Закордонний паспорт — головний документ для міжнародних поїздок.

ID-картка — підходить для відвідування країн, які визнають цей документ (наприклад, Туреччина, Грузія).

Правила виїзду за кордон неповнолітніх, які подорожують не з батьками

Якщо дитина подорожує не з батьками, а з іншими супровідниками, потрібно надати додаткові документи:

З бабусею, дідусем чи родичами — свідоцтво про народження та документи, що підтверджують родинні зв’язки.

З вчителями чи друзями сім’ї — свідоцтво про народження, нотаріально завірена заява одного з батьків та документи супровідника.

Під час воєнного стану згоди одного з батьків достатньо для виїзду дитини. Заборонити виїзд можна лише через офіційне звернення до Прикордонної служби із нотаріально завіреною заявою. У разі конфлікту питання вирішується у суді.

Чоловіки призовного віку, які самостійно доглядають за дітьми до 18 років, мають право виїжджати за кордон. Для цього потрібно надати свідоцтво про народження дитини та документи, що підтверджують їхній статус.

Правила виїзду за кордон у 16 років: коментар адвоката

Діти до 16 років можуть залишати Україну лише у супроводі дорослих. Після досягнення 16-річного віку підлітки мають право подорожувати самостійно за наявності закордонного паспорта.

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Вимога щодо обов’язкового взяття на військовий облік українців віком від 16 років, яким у рік взяття на облік виповнюється 17 років, визначена в статті 14 закону України Про військовий обов’язок і військову службу. Тож прикордонники мають право перевіряти цей статус.

За словами адвокатки юридичної компанії Riyako&Partners Катерини Аніщенко, підлітків 16-17 років випускають за кордон, адже військовозобов’язаними вважаються особи від 18 до 60 років. Але для юнаків 16-17 років, тобто які не досягли повноліття, є обов’язковою постановка на військовий облік. Вони повинні мати із собою приписне зі свіжими відомостями та позначкою, що вони були в ТЦК та перебувають на обліку.

«Для перетину кордону юнакам такого віку потрібно з собою мати приписне, а також закордонний паспорт. Вони можуть перетинати кордон вже без присутності батьків, тобто самостійно», — зазначає адвокатка.

Незважаючи на наявність приписного чи будь-якого іншого військово-облікового документа, все ж чоловікам варто встановити застосунок «Резерв+». Також адвокат зазначила, що на кордоні чоловіків, зокрема й підлітків 16-17 років, можуть перевіряти у системі «Оберіг» на наявність розшуку або якихось порушень.

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«Я раджу всім чоловікам та юнакам встановити застосунок „Резерв+“ до поїздки. Це варто зробити для того, щоб особа, яка планує перетнути кордон, впевнилася, що не у розшуку та її точно не затримають», — каже юристка.

Отже, щоб не мати неприємностей на кордоні, варто моніторити ситуацію та встановити «Резерв+», щоб впевнитися у відсутності порушень та штрафів від ТЦК.

Виїзд з України за кордон — останні новини

Раніше ми писади про те. що наявність позначки про потребу в базовій військовій підготовці в застосунку «Резерв+» не забороняє 18-річним юнакам виїжджати за кордон. Але і тут є нюанси. За словами юриста Владислава Дерія, сама позначка про військову підготовку чи статус резервіста не заважає виїхати за кордон. Головне — категорія обліку: якщо 18-річний хлопець вказаний як військовозобов’язаний, а не призовник, його можуть мобілізувати на загальних підставах.

Нагадаємо, жінок із медичною та фармацевтичною освітою автоматично ставлять на військовий облік, однак це не означає їхнього примусового призову. Проте, для них діють певні вимоги щодо проходження ВЛК, але сам факт перебування на обліку не забороняє виїзд за кордон.

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