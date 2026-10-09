Чи вистачає Україні бойових пілотів: у Повітряних силах дали відверту відповідь

Юрій Ігнат / © ТСН

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Загибель командира ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» Марата Мамбетова стала великою втратою для Повітряних сил ЗСУ. В Україні продовжують готувати нових військових льотчиків, однак для ефективного виконання бойових завдань авіації потрібні додаткові літаки, ракети та боєприпаси.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Як загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов

1 жовтня під час виконання бойового завдання на одному з напрямків фронту загинув капітан Марат Мамбетов. Він був командиром ланки 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва».

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На винищувачі МіГ-29 пілот завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях російських військ. Під час виконання завдання літак уразила ворожа ракета.

«Пілот катапультувався, але, на жаль, не вижив», — повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

У Командуванні Повітряних сил висловили співчуття рідним і близьким загиблого. Юрій Ігнат також наголосив, що втрата молодого пілота з великим бойовим досвідом є особливо болючою для України. Він згадав і батька Мамбетова, який служить бойовим вертолітником.

«Передусім хочеться висловити величезну повагу та співчуття родині Марата. Його батько — бойовий вертолітник… Я думаю, про нього ще почують — він не менший герой, ніж його син», — сказав Ігнат.

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Представник Повітряних сил також відзначив самовідданість українських льотчиків, які виконують численні бойові вильоти, уражають цілі противника та підтримують українську піхоту.

«Таких молодих пілотів дійсно втрачати дуже болісно. І те, що вони роблять, маючи стільки бойових вильотів, та самопожертва, на яку вони іноді йдуть, дійсно заслуговує величезної поваги», — зазначив Ігнат.

Чи вистачає Україні військових пілотів

За словами Ігната, в Україні є молодь, яка прагне стати військовими льотчиками. Підготовка майбутніх пілотів відбувається як в Україні, так і за кордоном — у навчальних центрах країн-партнерів.

Зокрема, курсанти Харківського національного університету Повітряних сил навчаються на тренажерах F-16. Частина підготовки проходить за кордоном, зокрема в Румунії.

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Як наголосив Юрій Ігнат, підготовка нових льотчиків — лише частина потреб української авіації. Для ефективного виконання бойових завдань Повітряним силам необхідні додаткові літаки, ракети та боєприпаси.

«Пілоти у нас є, нам потрібно більше літаків, а головне — нам треба більше ракет і боєприпасів», — сказав представник Повітряних сил.

Нагадаємо, 1 жовтня стало відомо, що під час бойового завдання загинув пілот МіГ-29 Марат Мамбетов із 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва». Його літак уразила ворожа ракета, пілот катапультувався, але не вижив.

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