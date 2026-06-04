Чи вистачає Україні ракет для Patriot, щоб відбити атаки РФ: військовий експерт відверто відповів

Patriot / © Міноборони України

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Західні партнери регулярно постачають Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot. Проте ці боєприпаси надходять занадто малими партіями.

Про це в ефірі Київ24 повідомив військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Чи вистачає ракет для відбиття атак РФ

Він прокоментував заяву Генерального секретаря НАТО Марка Рютте під час його візиту до Києва щодо стабільних — ледь не щоденних — поставок ракет до України, пояснивши, що ключова проблема полягає саме в обсягах допомоги.

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За словами Ступака, боєприпаси до ЗРК Patriot часто привозять ледь не поштучно, тоді як для знищення російських швидкісних цілей потрібна значна кількість протиракет.

«Декілька разів і президент України говорив про те, що ледь не поштучно ми їх завозимо. Тобто не партіями по 10, 20, 30 одиниць, а поштучно. Давайте згадаємо останню атаку. Було вісім „Цирконів“, тільки вісім. І нам потрібно щонайменше вісім ракет. Фахівці кажуть, що там коефіцієнт один до двох, тобто на кожну таку ракету треба дві протиракети від Patriot», — зазначив Іван Ступак.

Експерт додав, що ситуацію суттєво ускладнює обмеженість світового виробництва. Зокрема, японське підприємство Mitsubishi Heavy Industries виготовляє лише близько 860 таких ракет на рік, причому цей обсяг розрахований на замовлення з усього світу.

Попри те, що Україна раніше змогла домовитися з деякими державами, аби ті поступилися своїм місцем у черзі на отримання протиракет, наразі виникли нові труднощі. За словами Ступака, виробництво потребує негайної оплати, а з фінансуванням цих поставок наразі виникли певні накладки.

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Постачання зброї для України — останні новини

Нагадаємо, Україна може отримати системи Patriot раніше 2030 року. Зеленський назвав умову для викупу черги та пояснив причини дефіциту ракет PAC-3.

Також Марк Рютте у Києві підтвердив продовження постачання зенітних ракет для України та анонсував збільшення потужностей оборонпрому США і Європи.

Варто зауважити, що США вдвічі підняли ціну на Patriot для Швейцарії і відклали постачання. До того ж США знову затримують постачання і не називають точних дат.

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