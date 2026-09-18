Чи вистачить продуктів в Україні: міністр відверто відповів

Продукти / © Pixabay

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Хоча через російські обстріли складів іноді виникають проблеми з доставленням, основні продукти є скрізь, тому дефіциту в Україні не буде.

Про це під час спілкування з журналістами повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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У Мінагрополітики зробили заяву щодо дефіциту продуктів

За словами урядовця, попри складнощі воєнного часу українцям не варто перейматися через глобальну нестачу харчових продуктів.

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«Об’єктивно голоду немає і не буде. Кожен споживач базові продукти може купити в тій чи іншій точці реалізації в кожному населеному пункті», — наголосив Висоцький.

Він визнав, що ворожі атаки по інфраструктурі іноді спричиняють тимчасові проблеми з доставленням товарів. Щоб захистити підприємців, у проєкті державного бюджету на 2027 рік заклали 57 мільярдів гривень на створення спеціального фонду. Ці кошти підуть на покриття страхових ризиків і компенсації за втрачену продукцію.

Очільник міністерства анонсував на 21 вересня зустріч із виробниками та представниками торговельних мереж. Сторони планують узгодити механізми відшкодування за знищені під час обстрілів товари на складах, щоб справедливо розподілити відповідальність між постачальниками і продавцями.

Чи буде дефіцит продуктів — останні новини

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький закликав українців мати вдома запас продуктів щонайменше на тиждень на тлі російських ударів по продовольчій інфраструктурі.

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Також у Держпродспоживслужбі дали рекомендації щодо оптимальних обсягів продуктових запасів і правил їх зберігання.

Проте голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий запевнив, що паніка через продуктові запаси є необґрунтованою, адже у країні достатньо власних продуктів і голоду не буде.

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